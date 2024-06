Cagliari, il ritorno di Marin spariglia le carte 

Il mancato riscatto di Marin da parte dell’Empoli apre nuovi scenari, non solo nella trattativa con il club toscano per Nicola. Torna nell’Isola dopo la sorprendente annata in B con il Catanzaro anche Veroli, che partirà in ritiro con il Cagliari, sarà una sorta di provino per lui. L’ultima parola spetterà poi all’allenatore. Idem per Kourfalidis, di rientro a sua volta dal prestito alla Feralpisalò, sempre tra i cadetti, dove il greco si è messo in mostra nonostante la retrocessione. Sei gol (più tre assist) con la maglia della Ternana non sono stati, invece, sufficienti a Pereiro che, tra l’altro, ha un ingaggio che supera il milione, ben oltre quindi gli attuali standard rossoblù, e non avrà una nuova chance.

L’incognita

Sono in tutto tredici i giocatori di rientro dai prestiti nei vari campionati. Aspettando il quattordicesimo, Rog, che giocherà con la Dinamo Zagabria ancora sino al 31 dicembre. E se Veroli e Kourfalidis rappresentano il futuro a prescindere dalle scelte che verranno fatte per loro nell’immediato, il ritorno di Marin dopo due stagioni in Toscana spariglia le carte. Il rumeno sembrava poter diventare la chiave di volta per liberare Nicola, ma l’Empoli ha addirittura rinunciato a esercitare il diritto di riscatto (fissato in 2 milioni) e considera la sua avventura in azzurro conclusa. In teoria un rinforzo per il Cagliari. È stato inoltre un punto fermo per Nicola. E un centrocampista in più con la sua qualità e con la sua esperienza nella massima serie serve come l’aria dopo l’addio di Nandez. Si porta dietro, però, uno stipendio da 1 milione e 300 mila euro, inconcepibile in questo momento. E se Nicola non lo considererà indispensabile, non avrà nemmeno il tempo di disfare le valigie e sarà messo in automatico sul mercato. Così come Pereiro, una doppia zavorra in questo caso, sul piano economico ma soprattutto sul piano squisitamente tecnico-tattico.

Il dilemma

Proveranno a giocarsi le proprie chance in ritiro, invece, gli ex Primavera Veroli e Kourfalidis. L’exploit a Catanzaro del difensore di Ancona non è passato inosservato nemmeno al ct dell’Under 21 Nunziata, figurarsi nella stanza dei bottoni rossoblù. Classe 2003, è stato tra i protagonisti anche nei playoff e passa ora al vaglio di Nicola. Se il Catanzaro lo avesse riscattato, il Cagliari avrebbe comunque esercitato l’opzione per il contro-riscatto. Ora resta da capire se è pronto per il grande salto o se ha bisogno di un altro anno di gavetta. Lo stesso dilemma per il centrocampista greco (un 2002) che nella stagione appena conclusa ha dimostrato di avere anche una discreta personalità vista la situazione di perenne precarietà della formazione lombarda.

Di passaggio

Gli altri (salvo eccezioni dell’ultim’ora) non passeranno nemmeno per Asseminello l’8 luglio, giorno del raduno. A cominciare da Prelec (che torna dal WSG Tirol), Desogus (Gubbio), Boccia (Novara), Palomba, Zallu e Cavuoti (tutti e tre all’Olbia nell’ultima stagione), Travaglini (Francavilla), Ciocci (Pontedera) e Contini (Virtus Francavilla). Il ds rossoblù Bonato è già al lavoro per trovare a tutti loro una nuova sistemazione soddisfacente e costruttiva allo stesso tempo.

