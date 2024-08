Cagliari, il ritiro finisce a Modena L’ultimo test alle 17 al “Braglia” 

Inviato

Saint Vincent . Arrivederci Valle d’Aosta, il Cagliari lascia il Grand hotel Billia e si tuffa nei 34 gradi di Modena, collaudo finale della seconda parte di ritiro. Si gioca alle 17, quale sarà la formazione in campo dal primo minuto è uno segreti più custoditi del calcio italiano. Perché Davide Nicola sa sorprendere, ma soprattutto sta sperimentando, seppure una vecchia volpe dei campi italiani come lui abbia capito dopo poche sedute su chi poter contare, quando i punti peseranno tonnellate.

La squadra, dopo l’allenamento del mattino – forza esplosiva e parte tattica, anche sui calci da fermo – è salita sul bus sociale, lunga trasferta e quindi lo sbarco a Modena. Oggi risveglio muscolare in albergo, nel tardo pomeriggio il match, poi breve vacanza per tutti: martedì si torna in campo, il Crai center di Assemini è lì, pronto alla riapertura.

In campo

Il lavoro, duro e mai ripetitivo, svolto sul prato e nella palestra del “Brunod” di Chatillon ha portato la squadra a una buona condizione complessiva. Nessun infortunio muscolare, solo normali pause per i più affaticati in perfetta sinergia con staff tecnico e medico. Il Cagliari visto con il Catanzaro è sembrato pimpante, veloce, sia in fase offensiva che nei ripiegamenti, un’aggressività sviluppata in allenamento, dove quello è il principio numero uno. Oggi contro il Modena Nicola potrebbe riproporre Scuffet fra i pali, che giovedì si è sottoposto con gli altri portieri a un allenamento specifico con i piedi, e la difesa a tre con Zappa, Wieteska e Luperto, con Obert in concorrenza per il posto di terzo a sinistra. In mezzo Zortea a destra e Augello a sinistra, con – probabili – Marin, Deiola e Felici. Davanti potremmo vedere Luvumbo e Piccoli, dopo che i senatori Pavoletti e Lapadula sono rimasti ai box per un “tagliando” muscolare. Pronti a gara in corso Adopo, Prati e Makoumbou, sempre che Nicola non voglia capire se il franco-congolese abbia metabolizzato i cambiamenti che gli sono stati chiesti e quindi lo voglia utilizzare da subito. Sherri, Azzi, Jankto, Veroli, Hatzidiakos e Kingstone nella ripresa, Viola non in perfette condizioni fisiche, gli altri in bilico fra la partita e il mercato.

Mina

Il centrale colombiano, che l’allenatore rossoblù ha sentito al telefono e che ha confermato la sua volontà di restare a Cagliari, non sarà disponibile nella prima gara di campionato contro la Roma il 18 agosto – squalificato – e saranno quelli i giorni in cui lo staff dovrà condurlo verso la condizione migliore in vista della prima parte di stagione. Yerri Mina arriverà dalla Colombia l’8 agosto e quel giorno o la giornata seguente effettuerà le visite mediche, per poi unirsi al gruppo e lavorare ad Assemini. In difesa Nicola ha i maggiori dubbi, oggi: Hatzidiakos e Wieteska sono ancora sotto esame, Zappa non è un difensore di ruolo, Mina è da ricostruire, Veroli sembra destinato ad andare in prestito. La parola alla società.

RIPRODUZIONE RISERVATA