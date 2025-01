Cagliari, il riscatto passa per la Domus 

Casa dolce casa. Il riscatto del Cagliari passa ancora una volta per la Domus dopo il flop di Torino. La squadra di Nicola giocherà le prossime due partite in casa, lunedì contro la Lazio nel posticipo, poi ancora il weekend successivo (data e orario sono da definire) col Parma. Il contesto ideale - attraverso il supporto incondizionato e spesso decisivo del pubblico - per ritrovare il sorriso, l’autostima messa a dura prova nell’ultima trasferta, la consapevolezza e di conseguenza i mezzi per poter finalmente sollevare l’asticella in una stagione spesso contraddittoria, che vive, dunque, di picchi. Questo vale per i rossoblù, ma anche per tutte le altre dirette concorrenti che salgono e scendono in classifica per poi risalire di nuovo in modo quasi cadenzato. Tra l’altro, saranno in tutto tre le gare fra le mura amiche a febbraio per i rossoblù, compresa quella con la Juventus (nel mezzo la sfida di Bergamo). Insomma, se quello di venerdì sera è stato solo un incidente di percorso (come hanno lasciato intendere l’allenatore e Luperto in sala stampa), la strada resta tracciata.

Il faccia a faccia

Domani al “Crai Sport Center” di Assemini, alla ripresa degli allenamenti, è atteso il solito confronto post gara tra Nicola e la squadra. I tre giorni e mezzo di riposo serviranno a ricaricare le pile se è vero che il ko col Toro è figlio di una stanchezza sia fisica che mentale, come ha detto lo stesso tecnico al termine del match provando così a dare una giustificazione alla prestazione deludente a dir poco con una supremazia granata a tratti disarmante. Al di là del risultato finale e della sconfitta di per sé che - paradossalmente - poteva essere ben più pesante se il portiere Caprile non avesse fatto gli straordinari.

I sassolini nella scarpa

La Lazio non è proprio l’avversario ideale in questo momento, per quanto non sia più la schiacciasassi di qualche mese fa. Il fatto che si giochi nell’Isola può aiutare a riequilibrare i valori tra le due squadre. Nicola punta molto sul fattore Domus e sull’impatto ambientale nella gestione delle diverse fasi del match, così come è avvenuto contro il Lecce due domeniche fa. Il Cagliari, tra l’altro, ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi dalla gara dell’andata all’Olimpico e vivrà questa sfida con particolare trasporto agonistico, grinta, rabbia. E servirà anche tutto questo per reggere il confronto sul piano tecnico-tattico.

Lo scontro diretto

Sarà l’anticamera dello scontro diretto col Parma, già battuto, invece, nella prima parte del torneo. Altra sfida ad alto rischio nella quale i punti iniziano davvero a pesare. Torino alle spalle, dunque. Il Cagliari torna a casa e ha ora 180 minuti per ritrovare se stesso e la strada verso la salvezza.

