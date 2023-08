Cagliari, il rinnovamento è a sinistra Augello e Jankto alternative ad Azzi 

Tra infortuni e acciacchi, quell'abito tattico il Cagliari lo ha indossato poco o nulla durante il precampionato. Ma Claudio Ranieri vuole sfidare la Serie A ripartendo dal 4-4-2. Anche per questo ha chiesto e ottenuto due mancini nuovi di zecca, ma che per lui sono due vecchie conoscenze del biennio sampdoriano, Tommaso Augello e Jakub Jankto. Volti nuovi che vanno a giocarsi con Paulo Azzi le due maglie su una corsia mancina in cerca di padroni.

Rientro vicino

Alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello, passo avanti per Jankto, che ha lavorato parzialmente in gruppo. Quasi superato il problema muscolare accusato nella prima amichevole stagionale giocata a Olbia, quando l’ex Sparta Praga è entrato a inizio ripresa. Il tempo di un paio di scatti, un tentativo dalla distanza e il fastidio muscolare che ha consigliato l’immediato stop. Un infortunio che ha condizionato tutto il precampionato di Jankto, costretto a lavorare in differenziato durante il ritiro di Saint Vincent e Chatillon e a saltare le amichevoli con Roma Primavera, Juve NextGen, Como e Brest. Ranieri spera di riportarlo il prima possibile in gruppo, magari convocandolo per la gara di sabato sera in Coppa Italia contro il Palermo, ma l’obiettivo primario è quello di recuperare JJ per la prima di campionato, il 21 agosto, a Torino contro i granata di Juric. Anche perché il tecnico punta forte sul ceco, subito inserito nella lista della spesa alla voce “rinforzi urgenti”. Non è un caso che Jankto sia stato il titolare inamovibile nelle due stagioni di Ranieri in blucerchiato.

Il volo di Augello

E a Genova Ranieri ha avuto modo di conoscere anche Augello, immediatamente messo nel mirino quando si è cercato un esterno mancino per la retroguardia, capace di dare più equilibrio difensivo rispetto al brasiliano Azzi. E Augello, reduce da una stagione da incubo alla Sampdoria, ha risposto immediatamente “obbedisco” alla chiamata di Re Claudio, mettendosi a disposizione e conquistando, allenamento dopo allenamento, i galloni di titolare. Lì a sinistra della difesa, l’ex Sampdoria ha giocato tutte le amichevoli, da quella con l’Olbia (i secondi 45’) a quelle con Roma Primavera (gli ultimi 35’), Juve NextGen (61’), Como (45’) e Brest (71’). Non solo, Augello ha preso possesso, oltre che della corsia mancina, delle palle inattive, mettendo il suo sinistro chirurgico a disposizione di angoli e punizioni. Come quella trasformata in assist per l’1-1 in Francia a firma Pavoletti.

L’Azzi nella manica

Ma Ranieri non molla certo la presa su Azzi, carta vincente del mercato di gennaio, gettato subito nella mischia in un esordio indimenticabile (titolare e goleador contro il Como) e tra i grandi protagonisti nella rincorsa alla promozione (21 presenze e 2 reti tra campionato e playoff). Il brasiliano è stato utilizzato su tutta la fascia, come terzino, ma anche come esterno di centrocampo e, addirittura, ala offensiva nel tridente, quasi un ritorno al passato, visto che proprio lì davanti giocava prima dell’intuizione difensiva di Attilio Tesser. Anche Azzi non ha saltato un’amichevole, con l’exploit dei 90 minuti contro la Juventus Under 23 e andando a bersaglio nel 4-1 contro la Roma Primavera. Aspettando Jankto, Azzi si candida per un posto da titolare ovunque serva, magari già sabato contro il Palermo in Coppa Italia.

Operato Rog

Ieri ad Asseminello lavoro soft per chi ha giocato di più a Brest, parzialmente in gruppo per Jankto e personalizzato ancora per Radunovic, Pereiro e Desogus. Oggi di nuovo in campo con una doppia seduta. E sempre ieri, a Villa Stuart, Marko Rog è stato operato dal professor Mariani per la ricostruzione del crociato del ginocchio sinistro. Per il centrocampista croato ricomincia un lungo percorso di recupero che lo terrà lontano dal campo per i prossimi sette mesi.

