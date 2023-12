Cagliari, il rimpianto all’ultimo respiro 

Lazio 1

Cagliari 0

Lazio (4-3-3) : Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella (1' st Cataldi), Luis Alberto (11' st Kamada); Isaksen (37' st Vecino), Immobile (25' st Castellanos), Pedro (25' st F. Anderson). In panchina Sepe, Mandas, Pellegrini, Basic, Ruggeri. Allenatore Sarri.

Cagliari (3-4-1-2) : Scuffet; Goldaniga (37' st Nandez), Dossena, Hatzidiakos (32' pt Sulemana); Zappa, Makoumbou, Prati (43' st Pavoletti), Azzi; Viola (1' st Oristanio); Petagna, Lapadula (32' pt Luvumbo). In panchina Radunovic, Aresti, Obert, Wieteska, Mancosu, Deiola, Jankto, Augello, Pereiro, Shomurodov. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Dionisi (L'Aquila).

Rete : nel pt 8' Pedro.

Note : ammoniti Hatzidiakos, Nandez (dalla panchina). Al 25' pt espulso Makoumbou per fallo da ultimo uomo. Angoli 4-3 per la Lazio. Recupero 2' e 4'.

Soffocato dalla rabbia e dai rimpianti, il Cagliari - in dieci per oltre un’ora per l’espulsione di Makoumbou - fa tremare la Lazio nel finale ma lascia l’Olimpico con un pugno di mosche in mano. Sfortunata davvero, la squadra di Ranieri, in crescita anche dal punto di vista della personalità ma tradita da un errore di Hatzidiakos nell’azione che porta al gol di Pedro. Rischia più volte di andare sotto, è vero, ma regge il confronto sia sul piano tecnico che fisico nonostante l’inferiorità numerica. Senza, però, affondare il colpo quando potrebbe. È la quinta sconfitta in sette partite in trasferta per i rossoblù che devono ora sperare che non vincano Salernitana e Verona (oggi contro Fiorentina e Udinese) per non ritrovarsi da soli in fondo alla classifica al termine della quattordicesima giornata.

Primo tempo

Sorprende ancora Ranieri che sceglie la difesa a tre e schiera per la prima volta in campionato Lapadula e Petagna insieme. Davanti al portiere Scuffet il terzetto Goldaniga-Dossena-Hatzidiakos. La coppia Makoumbou-Prati nel cuore del campo. Zappa e Azzi sugli esterni, tra le linee Viola alle spalle delle due punte. È il 3-4-1-2, dunque, il modulo di riferimento di partenza. Schierata attraverso il 4-3-3, invece, la Lazio, al via con Provedel, Lazzari, Patric, Gila, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Immobile e Pedro. Ed è proprio quest’ultimo a sbloccare il risultato già all’8’. Il clamoroso harakiri in copertura di Hatzidiakos che s’incarta col pallone e lo regala, di fatto, a Lazzari: il cross a seguire per Pedro, appunto, che anticipa Goldaniga e insacca. Il match prende subito la piega biancocelste. Scuffet nega il raddoppio a Luis Alberto respingendo un insidioso tiro a giro su punizione. Cagliari stordito, prova comunque a reagire. A lato il colpo di testa di Lapadula sul cross di Goldaniga. Facile preda di Provedel, invece, il tentativo, sempre di testa, di Petagna. Da una parte all’altra. Superlativo Scuffet sul tocco ravvicinato di Pedro. Ma al 27’ arriva la seconda mazzata. Makoumbou trattiene per la maglia Guendouzi lanciato a rete e il “giallo” si trasforma in “rosso” dopo il consulto al Var. Rossoblù sotto di un gol e in dieci, dunque. Ranieri corre ai ripari sostituendo Lapadula e Hatzidiakos con Sulemana e Luvumbo e passando al 4-4-1.

Ripresa

Subito in campo Oristanio per Viola, il Cagliari cerca sfogo sulle fasce. Ma è un monologo della Lazio. Scuffet in anticipo su Immobile e bravo dopo a raffreddare i bollenti spiriti di Castellanos, subentrato nel frattempo a Pedro. Provvidenziale poi la diagonale di Sulemana sull’affondo dello stesso argentino. Dentro tra i biancocelesti anche Cataldi, Kamada, Felipe Anderson e l’ex Vecino mentre Ranieri si affida a Nandez e Pavoletti per l’assalto finale. E proprio il capitano rossoblù sfiora il pareggio al 91’ di testa sul cross chirurgico di Luvumbo: la paratessa all’angolino basso di Provedel che, tre minuti dopo, chiude lo specchio a Oristanio costringendolo all’errore. Il rimpianto più grande all’ultimo respiro.

