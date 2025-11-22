Cagliari, il retrogusto è amarissimo 

Cagliari 3

Genoa 3

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Deiola (31' st Gaetano), Prati (12' st Adopo); Felici (12' st Idrissi), S. Esposito (26' st Luvumbo), Folorunsho; Borrelli (26' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Radunović, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Obert. Allenatore Pisacane.

Genoa (3-5-2) : Leali; Marcandalli (33' st Carboni), Østigård, J. Vásquez; Norton-Cuffy, Thorsby (21' st Grønbæk), Frendrup, Malinovskyi (42' st Masini), Martín; Vitinha (33' st Ekuban), Colombo (43' st Ellertsson). In panchina Siegrist, Sommariva, Stanciu, Sabelli, Ekhator, Otoa, Fini, Venturino. Allenatore De Rossi.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : nel primo tempo 18' Vitinha, 33' Borrelli, 41' Østigård, 43' S. Esposito, nella ripresa 15' Borrelli, 38' Martín.

Note : espulso Norton-Cuffy al 48' st per doppio giallo. Ammoniti Deiola, Prati, Grønbæk, Luperto, Mina. Angoli 6-2. Recupero 1' pt-5' st. Spettatori 15.575 per un incasso di 339.646 euro.

Il rimpianto logora, un punto consola (e non ferma la corsa). Raggiunto sul più bello e nel modo più beffardo (con un errore di Caprile, proprio lui, su una punizione innocua), il Cagliari non riesce così ad avere la meglio sul Genoa. Finisce 3-3 ed è il secondo pareggio di fila, stavolta tra le mura amiche, decisamente più divertente rispetto a quello di Como, consumato al termine di una partita rocambolesca a dir poco e sfortunata. Con un protagonista su tutti, Borrelli, autore della prima doppietta in Serie A. Di Esposito l’altra a rete. Tra i liguri, a segno Vitinha, Østigård e Martín a chiudere a sette minuti dal novantesimo. Pari e patta col magone, dunque. E avanti adagio, comunque avanti.

Il doppio mediano

Il ritorno di Deiola, il doppio mediano, l’esclusione di Gaetano e Palestra al posto di Obert a sinistra le novità nell’undici isolano, schierato con il 4-2-3-1, con Caprile in porta, Zappa, Mina, Luperto e Palestra in difesa, Deiola con Prati nel cuore del campo, Felici-Esposito-Folorunsho il tridente alle spalle della punta Borrelli. In campo col 3-5-2 il Genoa, a sua volta al via con Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martín, Vitinha e Colombo.

Gol a grappoli

Il Cagliari trova subito la porta con Deiola, ma il tiro al volo è debole, centrale e facile preda di Leali. Si deve impegnare, eccome, Caprile, dall’altra parte, sul diagonale di Vitinha. Sulla respinta del neo papà il tentativo di Norton-Cuffy ma salva Luperto. La squadra di Pisacane fatica, quella di De Rossi è più sbarazzina. E al 18’ passa in vantaggio: Colombo difende bene il pallone spalle alla porta, quindi la giocata per Vitinha che si allunga e insacca. Lo stesso Colombo si divora poi il raddoppio a tu per tu con Caprile. E al 33’ il Cagliari pareggia: il cross di Palestra sugli sviluppi di un corner, Borrelli salta più in alto di tutti e insacca di testa. Il Grifone incassa al colpo e al 41’ passa ancora: il cross al volo di Thorsby sul traversone di Malinovskyi e sempre al volo Østigård segna col sinistro. Da circoletto rosso anche l’azione del 2-2, due minuti dopo: la sponda di Borrelli sul lancio di Zappa, delizioso poi il tocco in orizzontale di Deiola per l’esterno vincente di Esposito.

La doppietta e la beffa

Subito in palla i liguri. Ma Caprile è reattivo sul fendente di Colombo e, soprattutto, non si fa sorprendere sul tacco di Østigård, ancora lui. Arriva così il primo cambio di Pisacane: fuori Prati e Felici, dentro Adopo e Idrissi. E al 15’ il Cagliari pesca il tris e Borrelli il bis, sempre di testa, sul cross di Zappa. Il match perde pian piano tono. In campo tra i rossoblù sardi anche Luvumbo e Pavoletti, quindi Gaetano. Sembra chiusa, sigillata. Ma a combinarla grossa è Caprile, al 38’. Su una punizione innocua di Martín dalla trequarti, viene tradito dal rimbalzo della palla che lo supera nel gelo imbarazzante della Domus mentre il Genoa festeggia il 3-3 e se lo tiene stretto grazie anche alla parata provvidenziale di Leali sulla staffilata di Gaetano. Nel recupero l’espulsione di Norton-Cuffy per doppia ammonizione, dettagli ormai. Per il Cagliari un punto tra i rimpianti.

