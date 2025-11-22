VaiOnline
Serie A.
23 novembre 2025 alle 00:38

Cagliari, il retrogusto è amarissimo 

Non bastano la doppietta di Borrelli e il gol di Esposito: col Genoa finisce 3-3 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari 3

Genoa 3

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Deiola (31' st Gaetano), Prati (12' st Adopo); Felici (12' st Idrissi), S. Esposito (26' st Luvumbo), Folorunsho; Borrelli (26' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Radunović, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Obert. Allenatore Pisacane.

Genoa (3-5-2) : Leali; Marcandalli (33' st Carboni), Østigård, J. Vásquez; Norton-Cuffy, Thorsby (21' st Grønbæk), Frendrup, Malinovskyi (42' st Masini), Martín; Vitinha (33' st Ekuban), Colombo (43' st Ellertsson). In panchina Siegrist, Sommariva, Stanciu, Sabelli, Ekhator, Otoa, Fini, Venturino. Allenatore De Rossi.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : nel primo tempo 18' Vitinha, 33' Borrelli, 41' Østigård, 43' S. Esposito, nella ripresa 15' Borrelli, 38' Martín.

Note : espulso Norton-Cuffy al 48' st per doppio giallo. Ammoniti Deiola, Prati, Grønbæk, Luperto, Mina. Angoli 6-2. Recupero 1' pt-5' st. Spettatori 15.575 per un incasso di 339.646 euro.

Il rimpianto logora, un punto consola (e non ferma la corsa). Raggiunto sul più bello e nel modo più beffardo (con un errore di Caprile, proprio lui, su una punizione innocua), il Cagliari non riesce così ad avere la meglio sul Genoa. Finisce 3-3 ed è il secondo pareggio di fila, stavolta tra le mura amiche, decisamente più divertente rispetto a quello di Como, consumato al termine di una partita rocambolesca a dir poco e sfortunata. Con un protagonista su tutti, Borrelli, autore della prima doppietta in Serie A. Di Esposito l’altra a rete. Tra i liguri, a segno Vitinha, Østigård e Martín a chiudere a sette minuti dal novantesimo. Pari e patta col magone, dunque. E avanti adagio, comunque avanti.

Il doppio mediano

Il ritorno di Deiola, il doppio mediano, l’esclusione di Gaetano e Palestra al posto di Obert a sinistra le novità nell’undici isolano, schierato con il 4-2-3-1, con Caprile in porta, Zappa, Mina, Luperto e Palestra in difesa, Deiola con Prati nel cuore del campo, Felici-Esposito-Folorunsho il tridente alle spalle della punta Borrelli. In campo col 3-5-2 il Genoa, a sua volta al via con Leali, Marcandalli, Østigård, Vásquez, Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martín, Vitinha e Colombo.

Gol a grappoli

Il Cagliari trova subito la porta con Deiola, ma il tiro al volo è debole, centrale e facile preda di Leali. Si deve impegnare, eccome, Caprile, dall’altra parte, sul diagonale di Vitinha. Sulla respinta del neo papà il tentativo di Norton-Cuffy ma salva Luperto. La squadra di Pisacane fatica, quella di De Rossi è più sbarazzina. E al 18’ passa in vantaggio: Colombo difende bene il pallone spalle alla porta, quindi la giocata per Vitinha che si allunga e insacca. Lo stesso Colombo si divora poi il raddoppio a tu per tu con Caprile. E al 33’ il Cagliari pareggia: il cross di Palestra sugli sviluppi di un corner, Borrelli salta più in alto di tutti e insacca di testa. Il Grifone incassa al colpo e al 41’ passa ancora: il cross al volo di Thorsby sul traversone di Malinovskyi e sempre al volo Østigård segna col sinistro. Da circoletto rosso anche l’azione del 2-2, due minuti dopo: la sponda di Borrelli sul lancio di Zappa, delizioso poi il tocco in orizzontale di Deiola per l’esterno vincente di Esposito.

La doppietta e la beffa

Subito in palla i liguri. Ma Caprile è reattivo sul fendente di Colombo e, soprattutto, non si fa sorprendere sul tacco di Østigård, ancora lui. Arriva così il primo cambio di Pisacane: fuori Prati e Felici, dentro Adopo e Idrissi. E al 15’ il Cagliari pesca il tris e Borrelli il bis, sempre di testa, sul cross di Zappa. Il match perde pian piano tono. In campo tra i rossoblù sardi anche Luvumbo e Pavoletti, quindi Gaetano. Sembra chiusa, sigillata. Ma a combinarla grossa è Caprile, al 38’. Su una punizione innocua di Martín dalla trequarti, viene tradito dal rimbalzo della palla che lo supera nel gelo imbarazzante della Domus mentre il Genoa festeggia il 3-3 e se lo tiene stretto grazie anche alla parata provvidenziale di Leali sulla staffilata di Gaetano. Nel recupero l’espulsione di Norton-Cuffy per doppia ammonizione, dettagli ormai. Per il Cagliari un punto tra i rimpianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis