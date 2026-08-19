Cagliari, il rebus del tridente d’attacco 

Un attacco nuovo di zecca, o quasi. È quello che il Cagliari avrà sabato a Parma e per tutta la stagione. Le opzioni ora sono tante, sta a Fabio Pisacane scegliere di volta in volta le migliori per trovare un assetto che garantisca gol e punti.

Rispetto alla scorsa stagione non ci sono più Belotti, Kilicsoy e Pavoletti, oltre al partente Esposito. Non solo, perché contando la rosa del Cagliari che aveva cominciato il 2025-2026 nel frattempo sono andati via anche Luvumbo (ceduto a gennaio al Maiorca) e Piccoli (aveva giocato in Coppa Italia un anno fa). Un reparto rivoluzionato.

Gli innesti

Per sabato, i nomi che scalpitano sono Kevin Carlos e Daniel Maldini. Il primo punta a essere in condizione quantomeno per la panchina, dopo essersi aggregato una decina di giorni fa: lo spagnolo ex Nizza ha da riscattare una stagione sfortunata, senza gol in Ligue 1 (ne ha fatti due in Europa League), ma nel 2023-2024 era stato capocannoniere in Svizzera (Yverdon, 14 marcature) e nel 2024-2025 è stato campione al Basilea con 12 reti.

Il secondo, Maldini, è il giocatore che può dare a Pisacane più soluzioni offensive, per cambiare assetto anche più volte a gara in corso. Non è un attaccante vero e proprio, anche se alla Lazio da gennaio Sarri a volte lo ha schierato centravanti (più falso nueve che altro), ma il Cagliari lo ha preso per giocare davanti e portare qualità (e imprevedibilità) alla manovra. Ha già collezionato 36’ in Coppa Italia con l’Arezzo e non è esclusa una chance dal 1’ al Tardini.

Le opzioni

Fra Carlos e Maldini potrà essere titolare al massimo uno dei due (il secondo più fattibile), va poi trovato il resto dell’attacco tenendo conto che il modulo di riferimento sarà il 4-3-2-1. Un posto può essere di Michel Adopo, che Pisacane fin dal suo insediamento un anno fa vorrebbe vicino alla porta. Lui, però, attaccante non è e nemmeno bomber (appena sei gol in carriera).

Da centravanti venerdì scorso ha giocato Paul Mendy, sostituito all’intervallo per un affaticamento alla coscia: problema superato, ieri mattina si è allenato in gruppo (così come capitan Alessandro Deiola, che aveva lo stesso fastidio). Il giovane senegalese potrebbe quindi essere confermato dal 1’, le alternative sono Gennaro Borrelli ed eventualmente Kingstone Mutandwa (16 gol nel prestito al Ried in Austria, ma non sembra in alto nelle idee del tecnico). Senza Trepy, non va trascurato Mattia Felici nei due dietro la punta, mentre è più a gara in corso Agustín Albarracín e Sebastiano Di Paolo è in uscita.

La gerarchia

A Parma dovrebbe scoccare di nuovo l’ora di Yerry Mina. Il colombiano sta accelerando i tempi per esserci e porta con sé tutta la sua leadership per sistemare una difesa che – va detto – nel precampionato ha retto al meglio. Ma il numero 26 è pure candidato per il ruolo di primo rigorista, l’anno scorso di Belotti ed Esposito.

«C’è una gerarchia», ha detto Pisacane venerdì, senza svelarla. In Coppa, a sorpresa, dal dischetto è andato Deiola, in gol al secondo tentativo dopo l’errore nel primo (fatto ripetere). Ne aveva calciato solo un altro in carriera, segnato, il 15 agosto 2015 nella serie finale di Trapani-Cagliari di Coppa Italia. Dei nuovi, Maldini li ha tirati solo in Primavera, Carlos appena uno, Romano con la Roma U20 ne ha sbagliati due su due, Aurelio, Fazzini, Kofler e Winks zero. La sorpresa? Kingstone al Ried, 4/4.

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