Cagliari, il primo colpo in trasferta vale oro 

Colpo grosso del Cagliari a Empoli che vince per la prima volta in trasferta (0-1), in una gara di sofferenza, grazie al primo gol in rossoblù di Jankto, realizzato al 24’ della ripresa. Tre punti pesantissimi nella lotta per la salvezza contro una diretta concorrente che non perdeva da sei giornate. Ancora tra i protagonisti il difensore Mina.

«È stata una partita brutta, sporca e cattiva. Ma alla fine è il risultato che conta», ha sottolineato Ranieri. «Dobbiamo, però, continuare a lottare con questa determinazione. Perché siamo sempre terzultimi in classifica».

Nello Sport