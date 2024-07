Cagliari: il piano di Giulio Biddau  a Palazzo Siotto 

Terzo appuntamento della rassegna Musica tre le righe mercoledì prossimo, 10 luglio, alle 20.30 a Palazzo Siotto, a Cagliari, in via dei Genovesi 114, col recital di pianoforte di Giulio Biddau che suonerà Fauré, Brahms e Chopin per l’associazione culturale Ponticello.

Giulio Biddau, direttore artistico della rassegna, è nato a Cagliari, ha studiato con Arlette Giangrandi Eggmann e si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Cagliari. Si è perfezionato poi a Parigi con Jean Marc Luisada all’École Normale e in seguito con Aldo Ciccolini e Dominique Merlet. Ha frequentato la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino e ha conseguito con lode il diploma dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Sergio Perticaroli. Nel corso della sua carriera è stato invitato per recital e concerti in tutto il mondo, dalla Slovenia al Regno Unito, dall’Austria alla Svezia, fino alla Cina (all’Oriental Art Center di Shanghai e all’Auditorium della Tsinghua University di Pechino), e ancora in Cile e in Australia.

