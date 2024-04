Cagliari, il piacere della rimonta  

Magari non bastano per garantirsi la Serie A anche nella prossima stagione, ma i 30 punti fin qui ottenuti permettono al Cagliari di guardare dall'alto tutta la truppa di squadre alla ricerca della salvezza. Oltre la metà di questi, 16, la squadra di Ranieri è andata a prenderseli dopo aver visto in faccia la sconfitta, imponendosi come squadra da rimonta. In questa speciale classifica i rossoblù sono superati solo dal Napoli (che in rimonta di punti ne ha messi nel carniere 19), con una differenza: i partenopei si sono ritrovati a dover inseguire diciotto volte, il Cagliari ben ventitré.

Guai mollare

E' il motto di Ranieri, che alla squadra ha inculcato la voglia di provarci sempre e comunque, fino all'ultimo secondo. Anche quando sembra impossibile. La madre di tutte le rimonte è, naturalmente, quella che ha permesso al Cagliari di centrare la sua prima vittoria stagionale, contro il Frosinone, da 0-3 a 4-3. Nelle ventitré volte in cui i rossoblù sono andati sotto (peggio ha fatto solo la Salernitana, con addirittura ventisette svantaggi), Makoumbou e compagni hanno evitato il ko in otto occasioni, centrando quattro vittorie (tutte alla Domus) e altrettanti pareggi. Dietro Napoli e Cagliari, ci sono il Bologna (15 punti ottenuti nelle dodici gare in cui ha dovuto inseguire), il Genoa (14 punti con diciassette svantaggi) e via via tutte le altre. La particolarità: Torino, Monza, Udinese, Empoli e Verona non hanno mai vinto dovendo rincorrere il risultato.

Le rimonte rossoblù

In ventitré gare su trentuno giocate il Cagliari si è trovato a dover inseguire e in otto circostanze ha saputo riprenderla o addirittura ribaltarla. La prima rimonta, come detto, è stata anche la più clamorosa: alla decima giornata il Frosinone passeggia alla Domus, portandosi sul 3-0 a 18' dalla fine. Poi un ribaltone mai visto in Serie A, con i gol di Oristanio (72'), Makoumbou (76') e la doppietta di Pavoletti nel recupero (94' e 96') a scrivere un 4-3 che, di fatto, ha avviato la stagione rossoblù. Altra rimonta con vittoria nel recupero contro il Sassuolo, con i neroverdi avanti 1-0 fino al 93' e poi ripresi e superati da Lapadula (94') e il solito capitan Pavo (99'). Il girone d'andata si chiude con l'1-1 di Lecce, con Oristanio che recupera l'iniziale svantaggio siglato da Gendrey. Nel turno successivo, altra rimonta vittoriosa, contro il Bologna, avanti con Orsolini e ribaltato con Petagna e un autogol di Calafiori. A Udine, la prima rete di Gaetano ha regalato l'1-1 dopo lo svantaggio firmato Zemura. Nel turno successivo, ecco la zampata di Luvumbo al 96' per riprendere il Napoli, in vantaggio con Osimhen. Col Verona ci ha pensato Sulemana a riportare la situazione in parità dopo il gol di Bonazzoli. E infine il freschissimo 2-1 contro l'Atalanta, con Augello e Viola a ribaltare lo svantaggio di Scamacca.

Zona Cagliari

Un Cagliari che non molla mai, una squadra che ci crede fino alla fine: e infatti i rossoblù hanno segnato ben 12 reti (sulle 32 totali) dopo il minuto 75 (settimi nella speciale classifica guidata da Inter e Roma con 18 gol).

E addirittura sono cinque i gol arrivati dopo il 90', in piena zona Cagliari, come Inter e Roma e dietro solo a Bologna (sette reti) e Atalanta (sei).

