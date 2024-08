Cagliari, il Napoli non molla Gaetano 

A mezzanotte il calciomercato chiude i battenti. E proprio al rush finale il Cagliari potrebbe mettere a segno l’acquisto inseguito per tutta l’estate, quello di Gianluca Gaetano. Un tira e molla infinito col Napoli fino al via libera di ieri, seguito da un nuovo irrigidimento del Napoli – leggi Aurelio De Laurentiis – sulla formula del passaggio in rossoblù del giocatore, che resta quello del prestito con obbligo di riscatto ma con cifre che cambiano di ora in ora. Sarà un’ultima giornata di mercato tutt’altro che rilassante, visto che in casa rossoblù si sta cercando di chiudere l’operazione Wieteska con l’Udinese, senza acquisire un altro portiere, Silvestri, il cui arrivo si ripercuoterebbe su Scuffet, destabilizzando il portiere rossoblù. La questione punta: Okereke attende di poter sostituire in extremis Lapadula, ma non ci sono ancora le condizioni.

La trattativa

Mesi di contatti per arrivare al risultato che il Cagliari sta inseguendo fin dall’inizio del mercato e alle condizioni dettate dal primo giorno. Gaetano potrebbe tornare in Sardegna per circa 6 milioni, la cifra che il presidente Giulini e il ds Bonato avevano messo sul tavolo, non spingendosi mai oltre, anche quando il Napoli sparava alto valutando il giocatore 12 milioni. Il Cagliari ha aspettato, forte dell’accordo con Gaetano e il suo agente, che hanno rifiutato ogni altra destinazione. E ha avuto ragione fino a ieri sera, quando De Laurentiis e il ds Manna avrebbero fissato un nuovo prezzo, con il conseguente ultimatum del Cagliari: o si chiude alle nostre condizioni, o passeremo su un altro obiettivo. Prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni complessivi: prendere o lasciare. Gaetano è atteso a Villa Stuart per le visite mediche, in caso di fumata bianca raggiungerebbe il ritiro del Cagliari a Lecce, con Nicola che potrebbe addirittura portarlo in panchina contro i giallorossi.

Scambio

Quest’ultima giornata di mercato potrebbe regalare anche un altro affare con l’Udinese, con Wieteska atteso in Friuli. Sarebbe sfumato il passaggio del portiere Silvestri in rossoblù, nome che era stato inserito nel possibile scambio. to punto il Cagliari si troverebbe con quattro portieri: Scuffet, Silvestri, Sherri e Ciocci. Per Wieteska la possibilità di restare in A dopo il “no” al Palermo e la buona partenza nelle gare contro Carrarese in Coppa Italia e Roma in campionato.

L’attesa

Ieri pomeriggio il Cagliari ha ufficializzato la risoluzione anticipata del contratto di Pereiro, arrivato in Sardegna nel gennaio del 2020 e che è rimasto un sogno mai trasformato in realtà. Per lui 71 presenze, 9 reti e un mare infinito di rimpianti. In avanti, si aspetterà fino all’ultimo una proposta per Lapadula, con un ritorno di fiamma del Pisa. In caso di partenza dell’italo-peruviano, per la sua sostituzione sarebbe pronto il nigeriano della Cremonese Okereke. Infine, permanenza in vista per Hatzidiakos e Makoumbou, oltre che per Jankto, per il quale, però, gli spazi sembrano ormai totalmente chiusi.

RIPRODUZIONE RISERVATA