Cagliari, il Milan pensa a Zappa 

I due gol al Milan lo scorso 9 novembre hanno lasciato il segno. Soprattutto il secondo, all’89’, con destro al volo e palla all’incrocio. Da quel giorno Gabriele Zappa, volente o nolente, è finito nel mirino del Diavolo che già nella settimana successiva al match della Domus (finito 3-3 grazie proprio alla sua doppietta) aveva chiesto informazioni sul giocatore, in scadenza col Cagliari tra cinque mesi (ma in trattativa da tempo per il rinnovo) per poi lasciar cadere lì la cosa. Ora che l’allenatore è cambiato, in concomitanza con la riapertura del mercato e l’esigenza (sempre più impellente) di un esterno destro, i rossoneri sono ripiombati sul 25enne monzese. Molto più di un’idea. Da un giorno all’altro, potrebbe arrivare, dunque, un’offerta ufficiale che stravolgerebbe i programmi della società in primis (che perderebbe un punto fermo in difesa) ma anche dello stesso Zappa (legatissimo ormai al club e ai tifosi rossoblù). A meno che non sia proprio questo il prezzo da pagare per arrivare a un attaccante di peso. Magari proprio un attaccante in orbita rossonera.

Il Cagliari nel destino

Più che a vendere, in questo momento il Cagliari pensa a trovare soluzioni per rinforzare la squadra e conquistare la salvezza. A giugno poi si vedrà. Ma il Milan ha fretta. Calabria ed Emerson Royal non convincono più e il nuovo tecnico Conceiçao vuole provare a dare un equilibrio sulla corsia di destra. Zappa è in cima alla lista. Tifosissimo dei rossoneri da bambino, si è fatto le ossa, però, nelle giovanili dell’Inter sino a diventare il capitano della Primavera nerazzurra (conquistando uno scudetto, una Supecoppa e un Torneo di Viareggio). Brianzolo doc, ha trovato nell’Isola il suo habitat naturale, nello sport come nella vita. «Ormai quando penso a casa, penso a Cagliari», ha ammesso in una lunga intervista rilasciata qualche mese fa a L’Unione Sarda. Ha instaurato un rapporto forte e speciale con l’ambiente e anche per Davide Nicola è diventato quasi subito uno degli intoccabili, a prescindere dal sistema di gioco. E la sua duttilità tattica ha contribuito a far accrescere le attenzioni del Milan (avversario dei rossoblù, tra l’altro, tra nove giorni a San Siro).

Possibili scenari

Zappa - così come Augello e Deiola - sta trattando da mesi il rinnovo del contratto con il Cagliari per altre tre stagioni. Una trattativa abbastanza avviata per quanto ci siano ancora diversi dettagli da limare. Bisognerà ora capire quanto potrebbe incidere il terzo incomodo, il Milan appunto. Oltre alla volontà del diretto interessato che, se davvero dovesse concretizzarsi ufficialmente l’interesse rossonero, sarebbe inevitabilmente combattuto tra l’occasione professionale della vita e una scelta di vita legata più al cuore.

Testa al Monza

Proprio di recente, Zappa ha festeggiato le 150 presenze con la maglia rossoblù, nel frattempo è arrivato a quota 155. E in questi giorni ha un solo chiodo fisso per la testa, lo scontro diretto di domenica a Monza, la città dove è nato. Anche se è cresciuto qualche chilometro più in là, a Villasanta, e non ha mai avuto alcun tipo di legame con la squadra biancorossa. E se il Milan può diventare una tentazione, la salvezza è già una missione per lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA