Cagliari, il mercato ruota attorno a Lapadula 

C’è pure lo Spezia sulle tracce di Lapadula, oltre a Palermo, Sampdoria e Cremonese. E attorno all’italo-peruviano (in scadenza a giugno) ruota il mercato del Cagliari in quest’ultima settimana di trattative (il gong è fissato per la mezzanotte di lunedì, subito dopo la partita con la Lazio, quindi). Se dovesse partire il capocannoniere della promozione, arriverebbe un attaccante con caratteristiche più o meno simili. Difficilmente saranno sostituiti, invece, Wieteska e Azzi, passati - rispettivamente - al Paok di Salonicco e alla stessa Cremonese, considerato anche il loro minutaggio (nullo addirittura quello del brasiliano negli ultimi tre mesi). Da chiarire poi la posizione di Prati, tagliato fuori dal progetto Nicola. I dirigenti rossoblù stanno cercando di capire se esiste un’alternativa alla cessione definitiva e a un prestito in Serie B, e che soddisfi tutti.

Lapadula in dubbio

C’è stato un momento in cui sembrava davvero che Lapadula potesse chiudere la stagione col Cagliari per poi salutare. Le pressioni esterne e la sua esigenza di monetizzare l’ultimo vero contratto della carriera (il 7 febbraio compirà 35 anni) sembrano, ora, indirizzarlo verso un addio anticipato. In Serie A fatica, in Serie B farebbe la differenza. Ne è consapevole lui e ne sono consapevoli, allo stesso modo, le squadre che vogliono provare ad alzare il livello nella seconda e decisiva parte del torneo per centrare i rispettivi obiettivi. Non è un mistero l’interesse di Palermo e Cremonese, entrambi in zona playoff, e nemmeno quello della Sampdoria che, invece, sta provando a lasciarsi alle spalle la zona playout. E c’è soprattutto lo Spezia, ora terzo dietro la coppia Sassuolo-Pisa, che non vuole lasciare nulla di intentato per conquistare la promozione diretta. Doppio il nodo da sciogliere, in ogni caso: l’ingaggio e la durata dell’eventuale nuovo contratto. Il Cagliari attende l’evolversi della situazione, intanto monitora diversi prospetti che potrebbero rimpiazzarlo. Dessers dei Rangers è uno di questi, ma non l’unico. Sarebbe, comunque, un centravanti e non un esterno. Il viavai sulle fasce è stato considerato più che sufficiente. E anche andare a prendere un difensore al posto di Wieteska parrebbe sconveniente considerato che per due maglie già ci sono Mina, Luperto, Palomino e pure Obert, all’occorrenza.

Il dilemma Prati

Quale scenario ideale, piuttosto, per Prati? Per quanto Nicola continui a ripetere di stimarlo e di considerarlo un giocatore importante, i numeri sono sempre più impietosi per il regista ravennate che ha giocato soltanto 60 minuti (1 a Udine e 59 con il Bologna) da quando è rientrato dall’infortunio, alla fine di settembre. Nemmeno un-minuto-uno nelle ultime dodici giornate. Le richieste per lui non mancano tra i cadetti, in prestito chiaramente. Si tratterebbe, tuttavia, di un passo indietro notevole nel percorso di crescita. Allo stesso tempo, restando a Cagliari, rischierebbe, però, di perdere un anno continuando di questo passo. A meno che non cambino le gerarchie (e le strategie) di Nicola a centrocampo. A meno che l’offerta non arrivi da una squadra di Serie A. A quel punto, però, potrebbe non essere più un arrivederci ma un addio.

