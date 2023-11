Cagliari, il “guerriero Inca” è tornato  

Passa ancora per la Domus (verso l’ennesimo sold-out) la svolta per il Cagliari che alle 12.30 sfida il Monza, partita valida per il 13° turno d’andata della Serie A. I rossoblù puntano a riscattare subito la sconfitta con la Juventus e lasciarsi di nuovo alle spalle la zona retrocessione. Le varie Nazionali hanno inevitabilmente condizionato la preparazione al match durante la sosta ma, allo stesso tempo, hanno restituito a Ranieri giocatori carichi e vincenti nella maggior parte dei casi. Tra questi il “guerriero Inca” Lapadula che, dopo aver giocato entrambe le gare col Perù, cerca il primo gol in campionato.

