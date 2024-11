Piste ciclabili che si interrompono all’improvviso, altre che sfociano pericolosamente nel traffico delle auto o che fanno zig-zag. Tracciati scoloriti o perennemente allagati. Ci vuole un po’ di tempo per trovare a Cagliari una pista ciclabile degna di una città europea. Quel poco che c’è (via Is Mirrionis) non è certo sufficiente. Risultato: molti cagliaritani sono costretti a pedalare nel traffico. Un flop rispetto al piano di mobilità alternativa.

