Cagliari, il gran ballo delle punte Senza il Gallo gli spazi aumentano 

Gli attaccanti del Cagliari erano otto. Erano, perché – cinismo a parte – il grave infortunio di Andrea Belotti priva di un elemento portante il progetto tecnico di Fabio Pisacane. E apre nuovi scenari nella corsa a una maglia nel reparto offensivo. Dobbiamo dimenticarci, almeno fino a primavera inoltrata, il carisma, la capacità di segnare e soprattutto di fare squadra del ragazzone di Calcinate. E soprattutto dovrà arrangiarsi Pisacane, che passa dalla gestione di un reparto affollato a dover scendere in campo con una sola alternativa in quel ruolo, perché l’unica prima punta “alla” Belotti è Gennaro Borrelli, seppure con caratteristiche differenti. Gli altri, come vedremo, fanno altri lavori.

Lo scenario

Il primo test sarà a Udine, contro una squadra costruita non certo per evitare la Serie B ma con l’obiettivo di sistemarsi a ridosso delle squadre europee. Oltre che di Belotti, il Cagliari dispone di Esposito, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti, Felici, Folorunsho (utilizzato da punta con l’Inter seppure non sia stato preso per fare quello) e, appunto, Borrelli.

L’ex interista, che non sembra amare le battaglie in piena area ma a cui piace il ricamo, la giocata, perfino il suggerimento, sembra inamovibile. Il giovane turco ha indubbiamente i numeri per stare a questo livello, non ha paura di osare ma appare ancora lontano da una sufficiente condizione fisica. Zito rientra a pieno ritmo in questi giorni, arriva da un lungo infortunio e non è un attaccante puro, perché parte dalla sua metà campo, segna poco ma comunque sa dare una mano negli ultimi sedici metri. Il capitano è lì, un grande totem che la gente continua a invocare quando la gara è in bilico, ma è necessario che levi un po’ di polvere dalle spalle, non sappiamo in che condizioni reali si trovi seppure le convocazioni facciano intuire che possa essere utile alla causa. Poi c’è Felici, straripante nelle ultime settimane, determinante in Coppa Italia e abile anche nell’area avversaria, non è un attaccante centrale e quindi teoricamente non può essere nemmeno lui l’alternativa al Gallo. Folorunsho sa fare un po’ tutto, non è un bomber ma fisicamente può reggere quel ruolo. Quindi, il metro e novantasei abbondante di Borrelli, punta centrale che sa far salire la squadra, in ottime condizioni e pronto per giocare con Esposito: sarà lui a scendere in campo al Bluenergy Stadium, domenica alle 12.30?

Le scelte

A Udine Pisacane potrebbe partite con i tre in mezzo al campo, Palestra e Folorunsho esterni, e affidare a Esposito e Borrelli il compito di fare reparto davanti. Le alternative: chiedere a Luvumbo di fare il laterale a destra, oppure giocare con Gaetano in appoggio all’unica punta. La rosa ampia, anche con la pesante assenza del Gallo Belotti, consente all’allenatore di avere diverse alternative. Pisacane ama costruire la partita anche in base alle caratteristiche dell’avversario: Runjaic a Reggio Emilia ha sistemato i suoi col 3-5-2, nella sconfitta casalinga col Milan ha giocato a 4 dietro, con tre in mezzo e un uomo dietro le due punte.

