Cagliari, il giorno nero degli incidenti 

Una 17enne di Cagliari e un 38enne di Gonnosfanadiga sono ricoverati in gravissime condizioni, entrambi in prognosi riservata, a seguito di due incidenti avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri a Cagliari. Il primo, che ha mandato anche in tilt il traffico, è avvenuto in via Riva Villasanta dove si sono scontrati un’auto con lo scooter guidato dalla giovane. Nel secondo, invece, il conducente è andato a sbattere da solo contro un albero in viale Calamosca: i vigili del fuoco hanno impiegato un’ora ad estrarlo dalle lamiere. Incidenti per fortuna meno gravi in viale Diaz e viale Colombo.

a pagina 12