Cagliari, il Gallo canta subito e apre la goleada a Buddusò: 8-0 

Buddusò 0

Cagliari 8

Buddusò (4-3-1-2) : Faralli (1’ st M. Canu), Portello, Umar, Vianna, Barilari, Sambiagio, Mendhy, Sergio Roberto, Seillane, Faye, Balde. In panchina G. Canu, Cordoba, Nieddu, Scanu, Taras, Fideli, Ghisu, Marrone, Uleri, Anane, Devaddis, Biancu. Allenatore Terrosu.

Cagliari (4-3-2-1) : Ciocci; Di Pardo (37’ st Tronci), Zé Pedro (32’ st Grandu), Luperto (1’ st Rodríguez), Marini (17’ st Franke), Mazzitelli (12’ st Prati), Cavuoti (12’ st Adopo), Esposito (12’ st Rog), Gaetano (37’ st Sulev), Felici (37’ st Mendy), Belotti (12’ st Borrelli). In panchina Caprile, Deiola, Zappa, Allenatore Pisacane.

Arbitro : Federico Pisu di Cagliari.

Reti : 16’ pt Belotti, 29’ pt e 16’ st Felici, 11’ st Esposito (rig), 13’ st e 45’ st (rig) Borrelli, 17’ st Marini, 43’ st Mendy.

Il Gallo canta. Gli applausi scroscianti quando lo speaker dello stadio “Borucca” ha annunciato il suo nome leggendo le formazioni, gli sono bastati poi sedici minuti per lasciare il segno e realizzare così il primo gol con la maglia del Cagliari. Il più atteso e subito protagonista, Belotti, nell’amichevole disputata ieri a Buddusò contro la formazione di casa (neo promossa in Eccellenza) vinta dai rossoblù con il punteggio di 8-0. Ad aprire la goleada è stato proprio l’ultimo arrivato, osannato dagli oltre duemila tifosi presenti, così come Esposito, a sua volta a bersaglio dal dischetto. A prendersi la scena sono stati poi Borrelli e Felici, entrambi con una doppietta. A segno nel finale anche i ragazzi della Primavera Marini e Mendy.

La partita

Festa grande, dunque, per i rossoblù di Pisacane che hanno sfruttato la sosta per le nazionali per un test fuori porta e per incontrare i tifosi della regione storica del Monte Acuto, nel Nord Est dell’Isola. Ad assistere al match c’era anche il presidente Giulini.

Assenti giustificati i sette nazionali Idrissi, Palestra, Mina, Luvumbo, Obert, Kiliçsoy e Liteta. È rimasto ad Asseminello a svolgere un lavoro personalizzato come Pavoletti e Radunovic anche Folorunsho. In campo, invece, oltre a Belotti, anche gli altri due acquisti dell’ultim’ora, vale a dire Zé Pedro e Rodriguez, il primo dall’inizio, il secondo nella ripresa. E se il difensore portoghese ha dimostrato subito di che pasta è fatto (ha giocato sul centrodestra, in coppia con Luperto), il test non è stato abbastanza indicativo per l’uruguaiano considerato che dopo un’ora di gara il Buddusò ha inevitabilmente allentato la presa dando sfogo all’assedio rossoblù.

Pisacane ha scelto di rompere il ghiaccio con Ciocci in porta, Di Pardo, Zé Pedro e Luperto appunto con il “baby” Marini a sinistra sulla linea difensiva, Cavuoti e Gaetano ai fianchi del regista Mazzitelli a centrocampo, Esposito e Felici più avanti alle spalle di Belotti. Col destro il primo gol in rossoblù di Belotti, imbeccato su punizione da Gaetano, uno dei più ispirati insieme a Felici (tra gol, assist e discese impetuose). Otto reti in tutto. Ora due giorni di riposo. I rossoblù si ritroveranno lunedì pomeriggio per iniziare la settimana che porta a Cagliari-Parma.

