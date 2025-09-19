VaiOnline
Serie A.
20 settembre 2025 alle 01:15

Cagliari, il Gallo canta due volte  

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 

Il Cagliari si sveglia al terzo posto dopo l’anticipo della 4ª giornata di Serie A. Una prova di forza dell’undici di Pisacane che, sotto al 5’ (in rete Tiago Gabriel), ribalta il Lecce con una doppietta del Gallo Belotti, in gol al 33’ e al 71’ su calcio di rigore. Prima del pareggio, Seba Esposito ha centrato due pali. Il portiere di casa, Falcone, è stato il migliore dei suoi. Cagliari solido, con Pisacane bravissimo a gestire i cambi: tutti sul pezzo i cinque subentrati. Prestazione super per Marco Palestra, 20 anni.

l alle pagine 48, 49, 50, 51

