Cagliari, il Gallo canta due volte  

Il Cagliari si sveglia al terzo posto dopo l’anticipo della 4ª giornata di Serie A. Una prova di forza dell’undici di Pisacane che, sotto al 5’ (in rete Tiago Gabriel), ribalta il Lecce con una doppietta del Gallo Belotti, in gol al 33’ e al 71’ su calcio di rigore. Prima del pareggio, Seba Esposito ha centrato due pali. Il portiere di casa, Falcone, è stato il migliore dei suoi. Cagliari solido, con Pisacane bravissimo a gestire i cambi: tutti sul pezzo i cinque subentrati. Prestazione super per Marco Palestra, 20 anni.

