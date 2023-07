Cagliari, il ds Bonato accelera:  Jankto c’è, Scuffet e Oristanio quasi 

Il precampionato è alle porte e il Cagliari cerca di portare i rinforzi a Ranieri. Il tecnico, per ora, si deve accontentare del giovane Sulemana, mediano ghanese arrivato dal Verona, ma il ds Bonato punta a chiudere alcune delle trattative avviate in queste settimane.

Assalto decisivo

Giornata di telefonate e confronti, poi l'uomo-mercato del Cagliari è praticamente arrivato al passo decisivo per portare Jakub Jankto in Sardegna. L'esterno ceco, considerato da Ranieri l'elemento giusto per iniziare a tracciare il percorso per il 4-4-2, è ormai a un passo dal diventare il secondo acquisto. Accordo raggiunto col giocatore, che non vede l'ora di ritrovare il suo ex allenatore ai tempi della Samp e di tornare in Italia. E quasi chiuso col Getafe, per un trasferimento a titolo definitivo. Jankto, ma non solo. In queste ore, si continua a parlare col Cluj per riportare in Italia anche Simone Scuffet. Il portiere, infatti, vuole tornare a giocare in Serie A e avrebbe accettato di ripartire con un ruolo di dodicesimo di Radunovic, con la convinzione di potersi giocare le sue chance per un posto da titolare. E nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare anche il via libera per l'acquisto dall'Inter del giovane trequartista Oristanio. Il giocatore, reduce da due stagioni in Olanda col Volendam, dovrebbe trasferirsi in rossoblù in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Difensore cercasi

Tra gli obiettivi di Bonato anche l'acquisto di un difensore centrale di esperienza, un mancino che possa affiancare sul centrosinistra Dossena. La prima scelta è l'atalantino Palomino, anche se il giocatore, che ha un ultimo anno di contratto con la Dea, vorrebbe chiudere la carriera in Argentina. L'alternativa è Ferrari del Sassuolo, anche lui con un ultimo anno di contratto e nel mirino di altre squadre tra Serie A e B . Intanto va avanti la trattativa per portare alla corte di Ranieri Augello e Gabbiadini, con la possibilità di trovare l'accordo inserendo nell'operazione due giocatori che non rientrano nei piani del Cagliari come Barreca e Pereiro.

Caccia al play

E tra gli obiettivi resta forte l'interesse per il play della Spal Matteo Prati. Il Cagliari, nonostante le richieste del club ferrarese, non indietreggia e studia la mossa migliore per sbaragliare la concorrenza e convincere la Spal. Bonato, però, tiene in caldo un'alternativa come Filippo Ranocchia, classe 2001, rientrato alla Juventus dopo una stagione in prestito al Monza, dove ha totalizzato 14 presenze e un gol in campionato.

