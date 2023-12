Cagliari, il dilemma tattico di Nandez 

La rifinitura prima della partenza per Verona. Questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini Ranieri avrà un’idea più chiara sul Cagliari da schierare domani al Bentegodi contro il Verona (fischio d’inizio alle 18). L’allenatore romano, tuttavia, scioglierà le riserve sulla formazione solo il giorno della gara nel corso della riunione tecnica.

Il punto

Shomurodov l’unico indisponibile, oltre a i lungodegenti Capradossi e Rog. Il centravanti uzbeko, operato in settimana al secondo metatarso del piede destro, dovrà star fuori almeno due mesi.Il tecnico di Testaccio avrà, in ogni caso, ancora una volta l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. E se le coppie Dossena-Goldaniga in difesa, Prati-Makoumbou a centrocampo e Lapadula-Pavoletti in attacco sembrano avere la quasi certezza di partire dal primo minuto, tanti ancora sono i nodi da sciogliere, molti dei quali sono legati al tipo di modulo. Il dilemma Nandez è esclusivamente tattico: ancora terzino destro come nella nazionale uruguayana o di nuovo a centrocampo? Sulle condizioni atletiche del “Leon” le rassicurazioni dello stesso Ranieri. «Non è ancora al 100%. Contro il Napoli è stato lui a chiedermi il cambio, come da accordi, quando non ce la faceva più. Ma sino a quel momento non ha mai mollato. Tornerà al 100% di partita in partita».

