Cagliari, il collaudo è positivo  

Buon test, a Saint Vincent, per il Cagliari. Arrivano quattro gol e passi avanti nella ricerca del gioco. Contro la formazione Primavera della Roma, Ranieri schiera la formazione migliore solo nella ripresa, dando spazio praticamente a tutti gli elementi utilizzabili. Contro i giovani giallorossi i rossoblù segnano quattro volte: in avvio di gara Pereiro, poi Lella, mentre nella ripresa hanno siglato Oristanio e Azzi. Infortunio muscolare, ancora da valutare, per Rog. Sabato nuova amichevole contro la Juve Under 23.

