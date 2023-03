Cagliari, il collaudo con la Villacidrese 

Parte oggi da Villacidro il tour per l’Isola che aveva preannunciato Ranieri già a gennaio: alle 15 allo stadio comunale, il Cagliari sfiderà la formazione locale, impegnata nel campionato di Eccellenza. Al di là dell’aspetto emotivo, l’amichevole con la Villacidrese di Mannu sarà un test importante in vista della partita di sabato col Südtirol e l’occasione per il tecnico di Testaccio per sperimentare ulteriori soluzioni.

Il punto

Sarà quasi un collaudo per Luvumbo, che si è aggregato al gruppo lunedì dopo l’infortunio e punta a una maglia da titolare. Ci sarà anche Obert, rientrato ieri dalla Slovacchia e subito in campo. Per gli altri rossoblù impegnati con le rispettive nazionali bisognerà attendere ancora un giorno. Dopo Makoumbou, sono attesi oggi nell’Isola il peruviano Lapadula e il greco Kourfalidis. Per tutti la ripresa degli allenamenti è fissata direttamente per domani ad Asseminello. Continuano a lavorare a parte, invece, Pavoletti e Rog. A questo punto, difficilmente verranno convocati per la gara con il Südtirol per la quale continua la caccia al biglietto. Esauriti ormai i posti nelle due curve e nei distinti. Restano poche decine di tagliandi in tribuna. Già oggi la società rossoblù potrebbe annunciare il sold out. (f.g.)

