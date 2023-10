«Siamo ostaggio di ubriachi e nullafacenti. Se le istituzioni non saranno in grado di assicurare la nostra sicurezza, saremo costretti a farci giustizia da soli». È il durissimo sfogo di Claudio Mura, ristoratore della Marina, quartiere di Cagliari sempre più al centro delle polemiche. Domani sarà nel capoluogo, in Prefettura, il ministro dell’Interno Piantedosi. L’annuncio ieri sera dal Viminale.

a pagina 7