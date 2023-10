Cagliari, il carrello tricolore cigola 

«Scusi, dove trovo i prodotti con i bollini tricolore?», chiede una signora alla cassa centrale del supermercato di via Jenner a Cagliari. «La nostra azienda garantisce un paniere di prodotti a prezzi scontati tutto l’anno, abbiamo anticipato da tempo il Governo», è la risposta secca della commessa. «Non voglio sindacare sulle scelte del negozio», replica la cliente sulla sessantina, «ma sono venuta qui per capire se davvero posso risparmiare». E con il carrello scompare nella corsia dei surgelati, forse alla ricerca dell’offerta del giorno.

Fuori dal paniere

L’iniziativa del Governo per contrastare il caro prezzi in città sembra essere partita con il piede sbagliato. Nella maggior parte degli scaffali dei tanti supermercati cagliaritani, i carrelli tricolore del “trimestre anti-inflazione”, non sono ancora arrivati. «Siamo in ritardo, non li hanno ancora stampati, ma noi abbiamo aderito», spiega la commessa di un supermercato in viale Marconi. Nei pochi, invece, che si sono fatti trovare pronti e hanno già congelato i prezzi, i bollini sono “nascosti” e i clienti non li vedono. Ma soprattutto sono destinati a pochi prodotti a marchio del distributore e fuori dal paniere restano frutta, verdura, carne e pesce freschi: «I loro prezzi sono troppo variabili».

Poco visibile

«Prendo questa salsa perché è quella che costa meno, non avevo notato il carrello tricolore. Mi aspettavo di trovare la bandiera, hanno detto che sarebbero stati facilmente riconoscibili ma tra offerte e promozioni bisogna proprio cercarli attentamente», dice Gian Gavino Contini mentre acquista «lo stretto necessario» in un grande supermercato di via Berlino, ammettendo di aver sentito dalla televisione parlare dell’iniziativa, ma di non aver ancora capito bene come funziona. «Per me è una presa in giro», sentenzia Andreina Murgioni, «i prodotti sono pochi e gli unici che hanno i prezzi bloccati sono quelli a marchio privato della grande distribuzione, le marche più note sono escluse dal paniere. Dov’è la convenienza? Le marche private hanno già dei prezzi bassi». E fa la prova. «Ogni supermercato poi si baserà sui suoi prezzi. Qui (in via Berlino), per esempio la pasta è passata da 0,85 a 0,69 centesimi. I wafer sono passati da 1,29 a 0,79 centesimi. Una differenza che poco inciderà sul conto finale».

Risparmio di 2 euro

In un supermercato della stessa catena in via Nuoro, Maria Porceddu è invece alla ricerca del paniere calmierato. «Confesso di essere stata in altri due supermercati che, per ora, non hanno aderito all’iniziativa», dice, «onestamente sono delusa, qui c’è il carrello tricolore ma la scelta è limitata. Il “congelamento” è su prezzi già convenienti, bisogna ampliarlo alle marche più note. Sono certa di risparmiare di più acquistando i prodotti in offerta, che piacciono alla mia famiglia».

I prezzi è vero saranno più bassi, e sicuramente non aumenteranno almeno fino al 31 dicembre. Ma sullo scontrino si sente la differenza? «È veramente irrisoria», ammette Claudia Lai, tre buste e uno scontrino che controlla minuziosamente davanti alla cassa dello Superstore di via dei Valenzani. «Per trovarli ho dovuto chiedere in cassa, perché qui hanno messo un cartello all’inizio della corsia che dice: “Bassi e fissi, trimestre anti inflazione”, non solo non è indicato nei singoli prodotti, ma è riferito ai prodotti della stessa catena che già godono tutto l’anno di un ribasso, quindi sempre scontati. Io oggi ho risparmiato due euro rispetto alla scorsa settimana, ma forse è solo una casualità».

Anche nell’ipermercato in piazza Unione Sarda i carrelli anti-inflazione sono comparsi solo nei prodotti a marchio del distributore: «Dovrebbero garantirci una scelta più ampia», commenta Luca Lai, «così mi sembra un flop e non vedo una vera battaglia contro il caro prezzi».

