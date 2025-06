Cagliari, i tre assi (per ora) sono rossoblù  

Tutti dentro, poi si vedrà. Il Cagliari ha riscattato Caprile dal Napoli e sia Piccoli che Adopo dall’Atalanta (i tre nella foto). Un’operazione complessiva da 24 milioni ai quali, tra l’altro, vanno aggiunti i 2 versati al Napoli, sempre ieri, per la prima delle tre tranche di Gaetano (in questo caso il riscatto era obbligatorio). Ora la palla passa al nuovo ds Angelozzi (verrà ufficializzato oggi) che dovrà valutare eventuali offerte. Il club rossoblù è pronto, nel caso, a rivenderli, non certo a svenderli. Chi li vorrà, dovrà pagarli caro, insomma. Non meno di 30 milioni l’attaccante, 24-25 il portiere, 12 il centrocampista.

