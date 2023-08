Cagliari, i “ragazzi terribili” sfidano l’Inter 

Alla Unipol Domus è il giorno di Cagliari-Inter. Esordio casalingo col botto per la squadra di Ranieri che, dopo aver conquistato un punto d’oro sul campo del Torino (nella foto Oristanio e Sulemana, due dei protagonisti), cerca l’impresa stasera contro i vice campioni d’Europa. Stadio tutto esaurito, manco a dirlo, e grande attesa per le scelte del tecnico romano che ha allenato l’Inter nella stagione 2011-2012. Incroci speciali anche in campo. Da una parte il grande ex Barella, dall’altra Oristanio, cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Fischio d’inizio alle 20.45.