Cagliari, i quattro riscatti 

Sette reti nelle ventinove partite giocate, un record nella giovane carriera di Roberto Piccoli, che ora sogna la chiamata in Nazionale e il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Perché il bomber bergamasco è, insieme a Elia Caprile, Ndary Adopo e Florinel Coman, uno dei quattro giocatori in prestito con un diritto di riscatto già fissato e che il Cagliari, a fine stagione, dovrà valutare. Così come da valutare sarà il futuro dei dodici giocatori che il club del presidente Giulini ha ceduto in prestito secco o con diritto di riscatto.

Il gioiello

La premessa è che, naturalmente, ogni decisione è legata alla conferma o meno della Serie A, il tutto accompagnato dai debiti scongiuri. Inutile dire che proprio Piccoli sia il prestito più complicato da trasformare in acquisto definitivo. Perché al momento dell’accordo, era stato fissato con l’Atalanta un riscatto a 12 milioni, cifra tutt’altro che semplice da raggiungere. Anche se, confermandosi a questi livelli e magari vestendo la maglia azzurra, quei 12 milioni potrebbero diventare un investimento per una sicura plusvalenza futura. E sempre con l’Atalanta “balla” il prestito di Adopo, col riscatto fissato a 4 milioni. Per Caprile, invece, il prestito col Napoli diventerebbe acquisto definitivo versando nelle casse del presidente De Laurentiis ben 8 milioni. Con un discorso simile a quello fatto per Piccoli.

Il prestito di Gaetano, invece, è già diventato acquisto definitivo dopo aver raggiunto il numero di presenze che condizionavano l’accordo col Napoli. Infine, solo prestito secco per Coman, che, salvo sorprese, a fine stagione tornerà all’Al-Gharafa.

Sotto osservazione

Ma il Cagliari, a fine stagione, dovrà anche valutare la posizione dei suoi giocatori mandati in prestito in giro per l’Europa. Destinati al ritorno alla base Simone Scuffet (Napoli), Marko Rog (Dinamo Zagabria), Boris Radunovic (Bari), Luigi Palomba (Vis Pesaro), Nicolò Cavuoti (Feralpisalò) ed Etienne Catena (Virtus Verona), tutti in prestito secco. Il Cagliari potrebbe incassare un tesoretto dalle cessioni di Pantelis Hatzidiakos e Mateusz Wieteska, ceduti in prestito con diritto di riscatto rispettivamente a Copenhagen (riscatto a 2 milioni) e Paok (riscatto a 2.5 milioni), oltre che da Nik Prelec, che l’Austria Vienna acquisterebbe con 1.5 milioni. Soldi in ballo anche per Davide Veroli, il cui prestito alla Sampdoria diventerebbe cessione definitiva in caso di promozione dei blucerchiati. La promozione del Modena farebbe scattare l’obbligo di acquisto anche per Alessandro Di Pardo. E sempre col Modena ci sarà da decidere il futuro del giovane Riyad Idrissi, con gli emiliani che dovrebbero versare 4 milioni per il riscatto, ma con i rossoblù a cui basterebbero 300 mila euro per il controriscatto.

