Cagliari, i playoff dietro l’angolo: il Palermo la rivale più probabile 

Ora il calendario dà la possibilità di centrare un poker di vittorie consecutive, come mai successo in questa stagione dove il Cagliari non è mai andato oltre i due successi di fila. I playoff sono matematici, un punto col Palermo renderebbe certo anche il sesto posto. Ma Ranieri, e non solo lui, punta in alto. Quindi altri due successi con Palermo e Cosenza, per arrivare a quota 60 e aspettare i risultati degli altri. Il Südtirol, attualmente quarto a quota 57, per la matematica potrebbe ancora prendere il Bari (terzo a quota 62), ma punta soprattutto a mantenere la posizione. Per farlo, la squadra di Bisoli dovrà fare punti in casa col Cittadella (in fuga dalla zona playout) e a Modena, con gli emiliani che, a quota 45 punti, sono attualmente a una sola lunghezza dai playoff.

Dopo il ko di Parma, serviva una scossa, una reazione. E c'è stata nel doppio confronto con le umbre. Prima la vittoria sofferta alla Domus con la Ternana, poi il travolgente 5-0 rifilato al derelitto Perugia. Sei punti in due partite, che hanno lasciato il Cagliari al sesto posto, ma rosicchiando 2 punti al Südtirol (da -5 a -3) e altri tre (due sul campo e uno con la penalizzazione) al Parma, agganciato, ma in vantaggio per lo scontro diretto vinto. L'en plein ha permesso alla banda di Ranieri anche di fare il vuoto alle sue spalle. Il Cagliari oggi è raggiungibile solo dai prossimi avversari, il Palermo, a -6 dai rossoblù. Staccatissimi tutti gli altri.

Cagliari-Palermo sabato, certo. Ma la stessa sfida, finisse oggi il campionato, sarebbe anche la prima partita dei preliminari dei playoff, visto che i rossoblù al momento sono sesti e i rosanero si sono issati al settimo posto. Ma la Serie B ha in serbo ancora 180 minuti, due giornate che potrebbero rivoluzionare la classifica. Tranne che nelle sentenze che riguardano la promozione diretta di Frosinone e Genoa, che si giocheranno un campionato a parte, iniziando dallo scontro diretto di sabato (alle 16.15), per entrare in Serie A da primi della classe.

Salto in alto

Rush finale

Incroci pericolosi anche per il Parma: sabato sarà impegnato a Ferrara con la Spal e sarà una sorta di ultima spiaggia per i ferraresi, penultimi e con un piede in Serie C. All'ultima giornata, la squadra di Pecchia attende al Tardini una delle squadre più in forma, il Venezia, salito a quota 46, ottavo con Ascoli e Pisa (marchigiani avanti nella classifica avulsa a tre). Da parte sua, il Cagliari ospiterà sabato il Palermo (privo del suo bomber Brunori) e poi chiuderà sul campo del Cosenza, che verosimilmente si giocherà con i rossoblù la salvezza diretta o i playout.

A due giornate dalla fine

Se il campionato finisse oggi, con Frosinone e Genoa già promosse in Serie A, Bari e Südtirol sarebbero esentate dai preliminari, che vedrebbero in campo il 26 maggio il Cagliari in casa col Palermo e il 27 il Parma in casa contro l'Ascoli.

Le semifinali, invece, sarebbero il 29 maggio e il 2 giugno col Bari contro la vincente di Cagliari-Palermo e il 30 maggio e il 3 giugno con il Südtirol contro la vincente di Parma-Ascoli. Ma appunto ci sono ancora 180 minuti da giocare. E il Cagliari vuole provare a prendersi il quarto posto. Poi si vedrà.

