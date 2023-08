Cagliari, i giovani al potere a Torino Un 2003 e tre 2002 subito in campo 

Debuttanti a chi? Il Cagliari si è presentato a Torino con tre 2002 e un 2003, ottantuno anni in quattro tra Sulemana (venti), Oristanio (venti pure lui), Luvumbo (ventuno) e Obert (ventuno compiuti giusto ieri, con il pareggio già in tasca quindi). Tra gli undici titolari, c’erano poi un 1999 (Zappa) e due 1998 (Makoumbou e Dossena). Nessun trentenne al via, i più anziani della compagnia erano i due ventinovenni Goldaniga e Azzi. Quest’ultimo, tra l’altro, giocava per la prima volta in A. Gli stessi Nandez e Radunovic - tra i pochi superstiti della retrocessione e in campo pure loro dall’inizio l’altro ieri - di candeline ne hanno spente 27 entrambi sinora - più o meno di recente - e hanno quindi mezza carriera ancora tutta da scoprire e cavalcare.

Generazione Duemila

Linea verde, verdissima. E vincente. Il secondo undici più giovane ai nastri di partenza nella prima giornata di campionato dopo quello del Lecce, con cinque su undici esordienti nella massima serie poi. Ma a sorprendere è soprattutto la generazione Duemila. Così giovani, già protagonisti. Spavaldi e punti fermi di Ranieri che non ha esitato a schierarli dal primo minuto nella gara inaugurale. Soprattutto Sulemana, il migliore in campo contro i granata e già fondamentale per gli equilibri della squadra. Ma anche Obert e Oristanio, ragazzi di grande personalità oltre che di talento. E se il difensore slovacco si è messo abbondantemente in mostra tra i cadetti e il grande palcoscenico lo aveva assaggiato già due anni fa con Mazzarri, il fantasista scuola Inter è stato indubbiamente una novità, una piacevole novità. E come i suoi compagni di leva, in campo ha dimostrato molti più anni di quelli che ha e molta più esperienza di quanto mostri il suo curriculum. Lo stesso impatto non lo ha avuto Luvumbo, troppo precipitoso e meno costruttivo. Anche lui, però, ha dato la sensazione di poterci stare, eccome, nel calcio che conta e avrà modo e tempo di dimostrare quanto vale.

Il futuro è adesso

Tanti si fanno belli parlando dei giovani, pochi ci puntano davvero. Ranieri e il Cagliari in generale lo stanno facendo concretamente. «Non guardo agli stipendi o all'età di un giocatore quando devo scegliere», ha sottolineato più volte il tecnico di Testaccio. L’arrivo di Sulemana (pagato 4 milioni al Verona) ha un peso specifico. Così come non sono un caso i 5 milioni (più un altro e mezzo legato a eventuali bonus) investiti per Prati, che ha parecchi estimatori in B ma deve ancora collaudare il suo talento in A. Altro 2002 in rampa di lancio il greco Kourfalidis, sul quale hanno messo gli occhi addosso in tanti, ma che alla lunga potrebbe risultare utile alla causa rossoblù nonostante la concorrenza là nel mezzo. Idem l’attaccante Desogus, sfortunato nel pre-campionato. Si è dovuto fermare il primo giorno di preparazione per una distorsione alla caviglia, sta pian piano recuperando, ha rinnovato il contratto sino al 2027 e spera di potersi giocare – prima o poi – le sue chance nel Cagliari dei giovani.

