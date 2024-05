Cagliari, i candidati sindaci: «Riapriremo via Roma» 

«La Cagliari che vorrei». Le cose da fare, con visioni distanti, ma tutte nella direzione del rilancio della città e dello sviluppo, sono state al centro del dibattito dei candidati sindaci a Radar, programma di Videolina condotto ieri sera da Andrea Sechi. Anfiteatro, stadio, sicurezza, spopolamento, cantieri, rifiuti e turismo hanno caratterizzato gli interventi di Massimo Zedda, candidato del Campo largo; Alessandra Zedda, del centrodestra; Claudia Ortu, di Potere al Popolo e Pci; Manuela Corda, di Alternativa; Giuseppe Farris, CiviCa 2024. I candidati in lizza sono quasi tutti volti noti della politica. Manuela Corda è stata per due legislature deputata del M5S e rivendica «di non aver sostenuto il Governo Draghi, quello che ha permesso di portare le pale eoliche nella nostra terra». Massimo Zedda è stato sindaco per due mandati: «Ma non mi sento una minestra riscaldata». E Giuseppe Farris, ex di FI, torna in campo da civico per ribellione rispetto al centrodestra e al centrosinistra: «Mio figlio studia fuori città e ha già comunicato che qui non tornerà più. Non sarà l’unico e lo trovo assurdo». Alessandra Zedda, candidata del centrodestra indicata dalla Lega, sostiene invece che il « leitmotiv della continuità con la Giunta Truzzu non attecchisce più, anche perché la città è matura per una guida al femminile». L’unica candidata da scoprire è Claudia Ortu: «La mia è una scelta di campo a favore della classe lavoratrice».

Rifiuti

La gestione della raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade è il primo argomento del confronto. Farris si è detto convinto che l’ipotesi della creazione di isole ecologiche vicino ai palazzi può contribuire a un primo miglioramento: «Parte del personale potrebbe essere utilizzato per pulire le strade». Ma bisogna pagare tutti: per Alessandra Zedda «la Tari verrebbe così percepita come una sorta di fisco intelligente». Ortu spinge per «internalizzare il servizio», Corda è sulla stessa linea, ma aggiunge il peso «dell’inciviltà». Chiude Massimo Zedda: «Ereditammo una raccolta al 28%, oggi mi pare sia al 78». Quasi tutti sono concordi che, in certi quartieri e per certe categorie come la ristorazione, serve cambiare orari della raccolta.

Opere pubbliche

Via Roma e viale Trieste, lo spopolamento del centro storico, il mercato di San Benedetto. I tre temi hanno aumentato il ritmo di Radar. Su via Roma Giuseppe Farris ha preannunciato due varianti: «Via il bosco di Boeri e sì alle 4 corsie in via Roma; nel mercato di San Benedetto l’esterno resta così e sì alla ristrutturazione interna entro i tempi dell’appalto. I lavori si fanno quando servono, non per bombardare una città con 300 milioni del Pnrr». Per Massimo Zedda «in via Roma si è pensato all’abbellimento prima che all’infrastruttura, la metropolitana: è come mettere in una casa le piastrelle prima degli impianti». Sul commercio, «la crisi è internazionale: bisogna rilanciare i negozi di prossimità». Tema su cui è d’accordo anche Alessandra Zedda, che propone: «Via Roma e viale Trieste vanno riaperte presto. Mai più sovrapposizioni di appalti, ogni lavoro deve avere una sua direzione». Quanto allo spopolamento, quasi tutti i candidati ritengono che occorra ripartire dalla politica della casa. «Nei quartieri regna l’abbandono», attacca Corda. Per Ortu «bisogna superare la monocoltura del turismo, che altera i prezzi degli affitti».

Piste ciclabili

Per tutti sono da rivedere. Farris annuncia che le spazzerà via dal centro storico, dove hanno compromesso parcheggi e messo in crisi le attività commerciali, Alessandra Zedda le migliorerà o abolirà dove sono pericolose, Massimo Zedda ricorda che erano state inserite in un piano generale che comprendeva le corsie preferenziali anche degli autobus: «Le avete viste?».

Sicurezza

Nonostante i dati indichino Cagliari tra le città più sicure, non sarebbe così nella percezione dei cittadini. Così Alessandra Zedda propone «un patto per la sicurezza con le forze dell’ordine per tutta la città metropolitana», Farris «l’istituzione immediata del vigile di quartiere». E poi: «Contro la malamovida», dice, «diamo ai giovani gli spazi della fiera». Per Massimo Zedda tutto passa dalla rivitalizzazione delle iniziative in città.

Stadio e anfiteatro

Sullo stadio, i cui costi sono aumentati a dismisura, c’è unità di visione: «Va realizzato entro Euro 2032». Per Massimo Zedda «i lavori sarebbero dovuti iniziare nel 2021, ma il progetto è stato stravolto». Per Alessandra Zedda «ci sono i 50 milioni della Regione e i 10 del Comune: ora si tratta anche col Governo, io propongo una Fondazione». Contraria alla «continua richiesta di denaro pubblico» Corda: «Bisogna saper dire no qualche volta». Per Farris, il Gigi Riva deve tornare ad accogliere anche le stelle della musica: «Per chiudere l’iter terremo aperto il tavolo Regione-Comune-club». E l’Anfiteatro? Per tutti va riaperto anche come luogo di spettacolo: «Come le terme di Caracalla», dice Massimo Zedda,«con le dovute prescrizioni». Del resto, per Alessandra Zedda «è un’icona». Per Corda «sarebbe ora, dopo decenni, in cui è stato dimenticato, addirittura ridotto a un’evitabile legnaia». Ma Farris non ci sta: «Corda si è persa dei passaggi. In concreto, per la gestione servirà una fondazione». L’8 e il 9 giugno il giudizio dei cagliaritani.

