Cagliari, hai sbagliato la partita Con la Lazio serve una reazione 

Il Lecce ha fatto passare la tempesta iniziale. Un’onda che ha prodotto poco o nulla, se non i tentativi di Pavoletti, Zappa e Sulemana. Anzi, più Lecce che Cagliari nel primo tempo. Poi la squadra di Pisacane ha concesso più spazio e Di Francesco ha capito che poteva provarci. Se nessuno ti aggredisce, prendi coraggio e provi a colpire: è andata così, il Cagliari ha sbagliato la partita. Non ha aggredito, non ha messo sul manto erboso della Domus quell’applicazione che sarebbe servita per tenere a Cagliari tre punti pesantissimi. Circolazione, l’uso degli esterni, l’avversario che si “apre” e tu vai dentro. Tutto questo non si è visto: zero tiri in porta per il Cagliari, zero parate per il Lecce.

Era una trappola, la sfida coi giallorossi, quelle partite dal forte profumo di salvezza dove può letteralmente accadere di tutto. Un attacco che quando va a segno è una festa (solo 15 gol) ma che fa due gol in un tempo, una squadra che avrebbe dovuto travolgere gli avversari perché alleggerita da una classifica intrigante che invece si affloscia, decine di passaggi sbagliati spesso in condizioni “normali”, Zappa che parla di frenesia e invece era scarsa attenzione, dettagli che in una partita fanno la differenza. Lo ha ammesso Pisacane, in una conferenza stampa dove una frase – quella legata al mercato – ha riaperto una ferita, il caso Luperto, che sembrava chiusa a doppia mandata.

Le assenze

Pisacane sta giocando la fase più delicata della stagione con un altro “film” rispetto a quello che aveva in mente. Saltati Belotti e Felici, ha perso in corsa Deiola, Folorunsho, Borrelli e Gaetano, con Mina e Kilicsoy al 50 per cento se va bene, Mina chiaramente sotto tono e un gruppo di ragazzi in panchina. Si è rivolto a Pavoletti per sfruttare i cross di Zappa, Idrissi e Palestra (5 andati a buon fine su 26) senza avere risultati concreti, ha provato con Mazzitelli e Kilicsoy a stanare il Lecce che invece, dopo l’ingresso in campo dei due titolarissimi, è andato a segno due volte. Patatrac.

I segnali

La squadra non ha mostrato segnali di crescita. Quando batti così bene Roma, Juve, Fiorentina e Verona, davanti a un ostacolo come il Lecce (a tratti inguardabile) dovevi dimostrare all’ambiente e al campionato di essere in grado di “fare” la partita. Invece questo segnale non è arrivato, addirittura nella ripresa le cose sono peggiorate: Palestra è stato sistematicamente ignorato a destra, con quel braccio alzato invano per segnalare la propria esistenza, e il passaggio a quattro, dietro, ha concesso maggiore spazio agli esterni di Di Francesco.

Lo scenario

Arriva la Lazio, una squadra che sta vivendo una situazione surreale con la frattura tra il tifo organizzato e la società. Sarri arriva da una sconfitta interna figlia anche di un’incredibile situazione ambientale (5 mila spettatori), ma ha le armi per venire a Cagliari a cercare il successo. Il Cagliari dovrà dimostrare di aver capito la lezione, costruendo ad Assemini una reazione efficace. Vera. Di cuore.

