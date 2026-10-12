Cagliari ha sempre fame di pallavolo 

Improvvisamente il Pala Pirastu restò vuoto. Due giorni di spettacolo con il quadrangolare “Sardinia International Volley Cup”, nello scorso weekend, e il pubblico ha risposto al richiamo dei grandi nomi e delle grandi squadre di volley. Itas Trentino, Piacenza, Karlovarsko del coach cagliaritano Stefano Maxia, Luneburg (finalista della Cev Cup) hanno apparecchiato un tavolo che ha richiamato in due giorni 4200 commensali, come consuetudine protagonisti nel tifo, nell’entusiasmo che fa sentire le squadre in campo non ospiti ma parte attiva (ed essenziale) di una grande festa di sport.

Doppio ritorno

Itas Trentino e Piacenza, finaliste della Siv Cup (vinta da Piacenza), e big della Superlega che inizia sabato (come tutti i campionati) sono “brand” che si spostano da casa loro a precise condizioni. Organizzazione, accoglienza, pubblico. Non è un caso se per entrambe è stato un ritorno a Cagliari. Hristo Zlatanov, direttore generale della Bluenergy Piacenza (per 14 anni sotto rete tra gli emiliani). «Cagliari ci porta fortuna. L’anno scorso abbiamo vinto la Cev Cup e il nostro cammino è iniziato qui. Il pubblico risponde, il richiamo è forte. Diamo un contributo di spettacolo alla città, siamo contenti di farne parte».

Samuele Papi, o della «generazione di fenomeni», è il secondo del coach Boninfante, dopo una carriera chiusa proprio a Piacenza. «Siamo qui, e ritorniamo con piacere, perché l’organizzazione è perfetta. Vedere tanto entusiasmo quando siamo in campo ci coinvolge, ci trasmette il piacere di esserci. Ci sentiamo a casa». Non sono affermazioni da poco. Piacenza e l’Itas Trentino richiamano nelle partite interne sino a 4000 persone, quasi ai limiti della capienza della BTS Arena, a Trento, e del Pala Banca a Piacenza. Il Pala Pirastu ne contiene 2300, tutti occupati per la finale.

Un lungo lavoro

Il successo del volley e il seguito di appassionati e non negli eventi straordinari, non è solo fortuna. È il frutto del lavoro di costruzione della rete di contatti con società, istituzioni e volley regionale. Eliseo Secci cura per la Fipav Regionale i rapporti con le istituzioni. «Il successo di questi eventi certifica che il movimento della pallavolo è vivo in Sardegna, spinto dai successi delle nazionali. Non dobbiamo dimenticarci, oltre il sostegno delle istituzioni, del contributo dei volontari che hanno lavorato per il successo del torneo. Tante società si sono messe a disposizione, con dirigenti, atleti, ragazzi dei settori giovanili».

Se il torneo si è concluso con il successo di Piacenza, il lavoro per gli eventi futuri è iniziato. In principio fu il Mondiale Under 21, poi la Supercoppa, poi un match della Cev Cup, Milano nel ‘23, Itas l’anno successivo, Piacenza nel ‘25. Nel 2027 Cagliari sarà teatro dei campionati europei femminili Under 20. Un piatto appetitoso, la macchina organizzativa è in moto, la città e la Sardegna sportiva sarà ancora chiamata a rispondere. Il 2027 rischia di essere affollato. Durante le premiazioni della Siv Cup, alcune voci ben identificate chiedevano in giro: «Quando torniamo?» Due parole certificano un successo.

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