Una studentessa 13enne è rimasta gravemente ferita dopo esser stata investita da un’auto in via dell’Abbazia, a Cagliari. Il guidatore, un 70enne risultato negativo all’alcoltest, ha tirato dritto ma è poi tornato indietro, raccontando di non aver visto la ragazza. La macchina è stata sequestrata. Spettacolare incidente anche sulla 130 nello svincolo per Elmas: un’auto si è ribaltata, per fortuna solo lievi ferite per una donna di Teulada.

