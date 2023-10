Cagliari: gol, sorrisi e coccole a Carbonia 

Carbonia 1

Cagliari 4

Carbonia (4-3-2-1) : Alcaraz (30' st Caroli); Chidichimo (21’ st Falletto), Brailly, (21’ st Sedda), Cordoba (25’ st Lambroni), Romanazzo (25’ st Lecca), Porcheddu (30' st Diomedi), Dore (30’ st Salimbene), Giganti (5’ st Cobuzzi), Ferrari (30 st Cinus), Cocco (5’ st Carta), Pitanza (25’ st De Gradi). Allenatore Ollargiu.

Cagliari (4-3-3) : Scuffet (1’ st Wodzicki); Di Pardo, Goldaniga, Azzi, Augello; Sulemana (25’ pt Desogus), Viola, Makoumbou (1’ st Zappa), Jankto; Shomurodov (1’ st Pereiro). Petagna (1’ st Pavoletti). Allenatore Ranieri.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : nel pt a 14’ Petagna; nel st al 16’ Viola, al 39’ Pavoletti, al 41’ Jankto, al 43’ De Gradi.

Inviato

Carbonia. Il pieno di gol, sorrisi e coccole. Esattamente quello di cui aveva bisogno il Cagliari in un momento così delicato, a poco più di una settimana da una sfida già decisiva, soprattutto mentalmente, contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. L’amichevole con il Carbonia è stata un toccasana, al netto del valore dell’avversario, squadra di Eccellenza, e della lunga lista di indisponibili, tra nazionali (ben otto) sparsi per il mondo, infortuni e acciacchi vari (Azzi difensore centrale e Jankto e Zappa mezze ali nella ripresa sono un po’ la fotografia rossoblù in tempi di sosta). Il 4-1 finale è un dettaglio, certe sensazioni no. L’entusiasmo era contagioso allo stadio “Zoboli” e dai mille e passa tifosi minerari (di più non ne poteva contenere l’impianto comunale) è arrivata un’ulteriore spinta emotiva per un gruppo unito e carico, come ha sottolineato più volte l’allenatore Ranieri, ma che ha necessità di ritrovare innanzitutto l’autostima, oltre all’alchimia tattica e continuità nel rendimento. In rete Petagna nel primo tempo, Viola (proprio ieri ha spento 34 candeline), Pavoletti e Jankto nella ripresa. Di De Gradi il gol della bandiera dei padroni di casa quasi allo scadere. Tra le note più liete, indubbiamente, il ritorno in campo di Pereiro e Desogus dopo i rispettivi infortuni aspettando l’esordio ufficiale.

La partita

Ranieri sfoglia la margherita e prova a mettere in campo un undici il più equilibrato possibile, schierando – inevitabilmente – diversi giocatori fuori ruolo. Rossoblù al via così con Scuffet in porta, Di Pardo, Goldaniga (capitano per l’occasione), Azzi e Augello in difesa, Sulemana (costretto a uscire già al 24’, al suo posto Desogus), Viola e Makoumbou nel cuore del campo, Jankto, Petagna e Shomurodov davanti. Dal 4-3-3 di Ranieri al 4-3-2-1 scelto dal tecnico Ollargiu per il Carbonia, a sua volta in campo con Alcaraz, Ferrari, Brailly, Chidichimo, Cocco, Giganti, Cordoba, Porcheddu, Romanazzo, Dore e Pitanza. Ritmo blando e i ventinove gradi non aiutano certo a sollevarlo. Il Cagliari al piccolo trotto, trova il vantaggio al 14’ con l’unica vera azione degna di interesse del primo tempo, sviluppata tutta in verticale: Sulemana per Jankto che allunga per il tocco vincente di Petagna. Nel Carbonia in evidenza Dore, provvidenziale Scuffet in uscita su Giganti.

Nella ripresa spazio a Pavoletti, Zappa, Pereiro e al portiere dell’Under 18 Wodzicki, curiosamente gli unici presenti in panchina, oltre a Desogus. L’uruguaiano ci mette indubbiamente più qualità, punta in continuazione l’uomo, cerca il fondo e il cross, sfiora pure il gol. Nel frattempo entrano le seconde linee del Carbonia e la partita si concentra prevalentemente nella metà campo dei minerari. Al 16’ il raddoppio di Viola (controllo col petto e diagonale di sinistro) sul cross di Zappa. Al terzo tentativo fa centro anche Pavoletti, al 39’, col destro, servito sempre da Zappa che, due minuti dopo, sforna il terzo assist del pomeriggio, stavolta per Jankto che trova l’angolino con un colpo da biliardo. Zappa nel bene e nel male. Nasce, infatti, da un suo retropassaggio maldestro, al 43’, la rete di De Gradi che batte il giovane portiere polacco Wodzicki con un destro a giro. Ranieri osserva senza batter ciglio, ne avrebbe fatto volentieri a meno.

