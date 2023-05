Dopo il clamoroso colpo (0-5) a Perugia, il Cagliari assiste al successo del SüdTirol che si “riprende” il quarto posto. I rossoblù da ieri sono aritmeticamente ai playoff e sperano nelle ultime due gare della stagione regolare per migliorare la loro classifica. Il Genoa in Serie A, dopo il Frosinone. Mancosu in copertina dopo la straordinaria rete da centrocampo realizzata al “Curi”.