Cagliari, già registrate molte liste 

La corsa per Palazzo Bacaredda è davvero cominciata. Ieri mattina i candidati sindaco di Cagliari hanno cominciato a depositare le liste all’ufficio elettorale (in via Roma) con nomi dei consiglieri candidati e simboli. I primi sono stati Emanuela Corda (Alternativa), Giuseppe Farris (CiviCa 2024) e Claudia Ortu (Cagliari Popolare) che alle 7 del mattino avevano già presentato la propria lista. Nel corso della giornata sono arrivati poi i Progressisti, il Pd, i 5Stelle (con Massimo Zedda, centrosinistra), quindi FdI e Lega- Anima di Sardegna-Pli (con Alessandra Zedda, centrodestra). Entro mezzogiorno di oggi arriveranno tutti gli altri. Complessivamente ci sono 21 simboli che rappresentano le forze politiche e civiche tutte accomunate da un obiettivo: strappare il “ticket” per Palazzo Bacaredda alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Non c’è né il simbolo di Azione (i candidati consiglieri sono presenti dentro la lista Alleanza Sardegna) né quello della lista di Gianni Chessa (ex Psd’Az) i cui candidati confluiscono in Sardegna al centro 20Venti.

I nomi

Spiccano i nomi: nel centrodestra, a sostegno di Alessandra Zedda, Edoardo Tocco, per Forza Italia, è uno di quelli “forti”. L’ex presidente del Consiglio comunale si presenta con un bottino di 1900 voti raccolti a Cagliari alle regionali dello scorso febbraio. FdI punta alla riconferma di tutti gli uscenti, Pierluigi Mannino e Corrado Maxia, per esempio, oltre all’ex assessore alla Viabilità Alessio Mereu, mentre i Riformatori candidano tra gli altri l’ex assessora all’Istruzione Marina Adamo e Gabriella Massidda, ex direttrice generale della Regione. Sardegna 20Venti punta su Alessandro Balletto e Francesco Lippi (ex consigliere regionale) ma porta anche l’ex assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda (che arriva dalla lista di Gianni Chessa). Lega-Anima di Sardegna-Pli candida, tra gli altri, la cantautrice Irene Nonnis, Alleanza Sardegna il docente Roberto Mura. Civica2024 (per Farris) l’ex europarlamentare Giulia Moi, Cagliari Popolare (per Ortu) Giovanni Fancello. A sostegno di Massimo Zedda, nel centrosinistra, ecco l’avvocato Giuseppe Macciotta (Pd), la giornalista Maria Francesca Chiappe (Progressisti), Pino Calledda (5S), l’insegnante Donatella Masala (Sinistra Futura), Marzia Cilloccu (Orizzonte Comune), Francesca Mulas (Avs). ( ma. mad. )

