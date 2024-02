Cagliari, getta il cuore oltre l’ostacolo 

Il cuore oltre l’ostacolo, stasera più che mai. Il Cagliari si appresta ad affrontare una delle partite più forti dal punto di vista emotivo. A rendere ancora più toccante il ritorno di Ranieri nel suo Olimpico contro la sua Roma, poi, è la presenza sulla panchina giallorossa di De Rossi, uno dei suoi pupilli quando allenava nella Capitale (dal 2009 al 2011 e ancora nel 2019) e col quale conserva un rapporto speciale. Sarà la partita del cuore, appunto. Ma i punti iniziano a pesare più dei sentimenti. I rossoblù rischiano di andare di nuovo sott’acqua. Sono reduci da due sconfitte brucianti e devono racimolare qualcosa tra la sfida di oggi e la prossima con la Lazio per presentarsi allo scontro diretto di Udine con il coltello dalla parte del manico. I padroni di casa, a loro volta, non si possono più permettere mezzo passo falso nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Le vittorie, seppure sofferte, contro Verona e Salernitana hanno attutito il colpo per l’esonero shock di Mourinho e questo suggestivo “monday night” rivolto al passato guarda al futuro. E rappresenta il primo vero test di maturità per il nuovo tecnico davanti a ottantamila spettatori affamati di gol, passione e certezze.

Il mercato

Chissà se il mercato (che nel caso del Cagliari si è concentrato nell’ultimo giorno) ha dato a Ranieri (che si è detto pubblicamente «soddisfatto») ciò che realmente cercava per colmare alcuni gap e provare, allo stesso tempo, a sollevare l’asticella. L’arrivo dalla Fiorentina del difensore Mina compensa la partenza di Goldaniga, mentre il prestito del fantasista Gaetano dal Napoli ammortizza gli infortuni di Mancosu e Oristanio. Entrambi già conoscono le dinamiche della Serie A, sono pronti all’uso atleticamente e potrebbero partire addirittura dal primo minuto, stasera all’Olimpico. Soprattutto il colombiano, che insieme a Dossena e Wieteska (o Zappa) potrebbe comporre il trio da combattimento rossoblù da anteporre al trio delle meraviglie giallorosso Dybala-Lukaku-El Shaarawy. «Paura di Lukaku? È lui, semmai, che deve avere paura di me». Certo la personalità non manca all’ex Everton già definito «un leader» da Ranieri, che in questo momento più che mai ha bisogno di leader in campo e fuori.

Le scelte

Tra i convocati c’è anche l’angolano Luvumbo, uscito ai quarti della Coppa d’Africa contro la Nigeria e rientrato in Italia in tempo per la rifinitura di ieri. Avrà un’autonomia inevitabilmente ridotta, ma Ranieri se lo tiene stretto e non esiterà a metterlo in campo se necessario. Indisponibile, invece, Shomurodov (ne avrà ancora per un mesetto). Gli undici a rompere il ghiaccio col modulo 3-4-1-2 potrebbero essere pertanto Scuffet, Dossena, Mina, uno tra Zappa e Wieteska, Nandez, Prati (il 16 che ha sulle spalle è proprio in onore di De Rossi), Makoumbou, Augello, Viola, Lapadula e Petagna. Dal canto suo, la Roma dovrebbe presentarsi inizialmente in campo con Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, l’ultimo arrivato Angelino, Cristante, Bove, il capitano Pellegrini, Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, schierata quindi attraverso il 4-3-3.

Sfida inedita

L’andata quattro mesi fa alla Unipol Domus fu un calvario, probabilmente il picco più basso della stagione rossoblù al di là del risultato finale (1-4) reso un po’ meno amaro dal rigore trasformato da Nandez all’87’ e dai cori di sostegno dalla Curva Nord dopo la gara. Da allora, il Cagliari ha indubbiamente acquisito più consapevolezza delle proprie capacità e più dimestichezza con la categoria. Una metamorfosi che fa il paio con la rivoluzione romana e che rende così la sfida di oggi inedita, indecifrabile, ma anche indicativa sul percorso che attende le due squadre nei prossimi quattro mesi. De Rossi vuole restare in scia al quarto posto, Ranieri vuole sfatare il tabù trasferta. Tutte le strade ripartono da Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA