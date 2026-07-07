Cagliari, gambe in spalla. Inizia il viaggio 

La squadra è ancora da rinforzare, limare, in alcuni reparti addirittura da completare. Intanto parte, tra le incognite, qualche perplessità, inevitabile, ma soprattutto tra i sogni, l’adrenalina, le aspettative e le emozioni che accompagnano il Cagliari in questa nuova avventura, sempre in Serie A e sempre nel segno di Fabio Pisacane. Con l’obiettivo, manco a dirlo, di difendere la categoria provando - allo stesso tempo - a sollevare l’asticella. L’appuntamento oggi al Crai Sport Center per una sorta di pre raduno. I trentuno convocati con lo staff tecnico (in parte rinnovato) ceneranno tutti insieme. Si riabbracceranno dopo un mese e mezzo di vacanza, per poi tornare a casa e ritrovarsi domani mattina. I primi due giorni saranno dedicati alle visite mediche e ai test vari, si svolgeranno a gruppi tra lo stesso centro sportivo di Assemini e il poliambulatorio La Casa della Salute in via Jenner a Cagliari. Seguiranno gli ultimi due giorni di riposo. Il ritiro, di fatto, partirà da domenica sera mentre il lavoro sul campo comincerà lunedì mattina per una settimana. La preparazione entrerà poi nel vivo a Ponte di Legno, in Alta Val Camonica, dal 22 luglio sino al primo agosto.

Senza Pavoletti

Akarakiri e Romano gli unici due volti nuovi, per ora. Nel frattempo, hanno lasciato la Sardegna Palestra, Folorunsho, Sulemana, Dossena e Belotti. Quest’ultimo, però, potrebbe tornare a stretto giro (è in corso una trattativa per il rinnovo del contratto scaduto a giugno e i segnali sembrano essere incoraggianti). L’Isola non l’ha lasciata (ha scelto di viverci al di là del calcio) invece Pavoletti, che dopo nove anni non sarà ad Asseminello o in montagna a guidare il gruppo rossoblù. E se per lui farà un certo effetto, come ha ammesso anche di recente, figurarsi per i compagni che perdono un punto di riferimento importante nello spogliatoio. Il bomber livornese non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, sta ancora cercando di capire quante garanzie può dargli il ginocchio sinistro o se c’è una reale possibilità per iniziare da subito un percorso dirigenziale nel Cagliari. Di certo, si chiude un’era e a raccogliere il suo testimone - almeno per quanto riguarda la fascia da capitano - sarà Deiola che comincerà, a sua volta, il decimo anno in rossoblù tra A e B, seppur intervallato dalle esperienze in prestito a Spezia, Parma, Lecce e ancora Spezia.

L’obra del mercato

Sotto i riflettori inevitabilmente Gaetano, grande protagonista lo scorso campionato soprattutto nell’ultima parte nel ruolo di regista e in procinto di passare all’Atalanta. In attesa di definire gli ultimi dettagli (tra le due società c’è già un accordo di massima), il fantasista napoletano sarà regolarmente ad Assemini oggi e ci rimarrà sino a quando non ci sarà il via libera ufficiale per il suo trasferimento a Bergamo. Non ci sarà, invece, Luvumbo, destinato a sua volta a tornare al Maiorca dove ha già giocato in prestito negli ultimi cinque mesi della scorsa stagione (anche in questo caso la trattativa è ai dettagli, seppur con qualche recente divergenza sull’entità dell’obbligo di riscatto in caso di promozione del club spagnolo).

Certezze e incognite

Non ci sarà chiaramente Mina, impegnato ai Mondiali con la Colombia, come la scorsa estate raggiungerà la squadra direttamente in Alta Val Camonica. Assente giustificato anche Idrissi, che sta svolgendo la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio per la rottura del crociato. Oltre a Deiola, a guidare il gruppo saranno pertanto il portiere Caprile, Zappa, Esposito, Obert, Zé Pedro, Adopo, e ancora Felici, Borrelli, Rodriguez, Mendy e Trepy che rappresentano lo zoccolo duro e danno continuità al progetto di Pisacane. Sotto osservazione Raterink, Albarracín, Gallea e Di Paolo acquistati a gennaio. Per loro il ritiro sarà una sorta di esame di maturità, come per tutti quei giocatori rientrati dai vari prestiti. A cominciare da Prati e Kingstone. La nuova grande sfida, dunque, (ri)comincia qui.

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