Cagliari, fuori una lista di Alessandra Zedda: «Pronti a fare ricorso» 

Quella per Cagliari no, quell’altra (collegata) per Pirri (dove si vota per eleggere il parlamentino della Municipalità) sì. Se l’esclusione della lista Movimento civico Cagliari a sostengo della candidata sindaco del capoluogo Alessandra Zedda (centrodestra) non è un giallo, poco ci manca. Esclusione decisa dalla commissione esaminatrice dell’ufficio elettorale “in quanto contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto”, si legge nel verbale. Dunque, non un vizio formale legato al ritardo della presentazione della lista (6 minuti dopo la scadenza), ma qualcosa di più sostanziale. «Un errore non imputabile a noi», dice però Simone Paini, referente e capolista. «A noi qualcosa non torna», aggiunge.

La querelle

Cosa? La questione delle firme si era posta subito, sabato mattina, come ostacolo davanti alla lista: per questo motivo era stata accolta con riserva. «Ma noi le firme le abbiamo portate sabato mattino nell’ufficio di via Sonnino», dice ancora Paini. «Con gli avvocati stiamo valutando di presentare il ricorso al Tar perché questa esclusione è ingiusta. Senza considerare che la lista che abbiamo presentato a Pirri è stata invece ammessa», aggiunge.

Nel verbale della commissione elettorale si legge, però, che “la lista risulta sottoscritta da 283 elettori di cui solo 225 risultano elettori nel Comune di Cagliari e dunque da un numero di sottoscrittori inferiore a quello previsto dalla legge» che fissa, per un Comune come Cagliari, un minimo di 350.

Il mosaico

Questa mattina alle 11, i rappresentanti della lista illustreranno le proprie ragioni nella sede elettorale di Alessandra Zedda che, salvo una eventuale decisione diversa dei giudici amministrativi, correrà per Palazzo Bacaredda sostenuta non più da otto liste ma da sette. Intanto, ieri, è stato estratto l’ordine con il quale i simboli delle liste appariranno sulla scheda elettorale: al primo posto Emanuela Corda (Alternativa), quindi Massimo Zedda (centrosinistra, con le dieci liste che lo sostengono), Alessandra Zedda (centrodestra, con sette o otto liste), Claudia Ortu (Cagliari Popolare) e Giuseppe Farris (CiviCa 2024).

Scontro aperto

Lo spirito dei toni pacati in questa campagna elettorale sembra essere già finito. Il caso della lista esclusa è solo l’ultimo. Dopo le accuse reciproche tra Alessandra Zedda e Massimo Zedda («lui il vero volto usato della politica che sembra dimenticare il lungo periodo in cui ha governato Cagliari, per ben otto anni») tocca a Francesco Agus (capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale) rispondere. «Siamo fieri di aver amministrato per otto anni Cagliari e aver lasciato in eredità opere che ancora oggi sono un vanto. La sua coalizione invece», dice riferendosi ad Alessandra Zedda, «sta facendo di tutto per dimenticare di essere stata al governo del capoluogo fino a poche settimane fa». Poi l’accusa: «Nella vostra coalizione c’è un partito, la Lega, l’unico che ha il nome del candidato sindaco ben visibile nel suo simbolo e che annovera Vannacci. Un partito con cui credo che Cagliari abbia poco a che fare». Una forbiciata la dà anche Alessandro Guarracino, assessore all’Igiene del suolo nella giunta di Paolo Truzzu: «La città è molto più pulita di come l’ha lasciata Massimo Zedda nel 2019», dice rispondendo all’ex sindaco che in più occasioni ha parlato di «città sporca». Eccola la campagna elettorale.

L’incontro

Intanto, in attesa del lancio ufficiale (venerdì), Emanuela Corda ha incontrato i residenti e i commercianti dei quartieri storici per illustrare la sua proposta Alternativa per la città: sicurezza, malamovida («il sindaco deve far rispettare le regole, occorre un’azione repressiva accompagnata da una forte comunicazione»), cantieri, viabilità, piste ciclabili, decoro urbano, i principali temi trattati. ( ma. mad. )

