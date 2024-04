Cagliari fuori dalla Giunta, è scontro E oggi arriva un altro big da Roma 

Lui voleva fare il simpatico. Ma ha tirato in ballo il dio del pallone, e i sardi, che sono permalosi, non l’hanno presa bene. Il debutto nell’Isola dell’assessore alla Sanità del M5S, l’oncologo romano Armando Bartolazzi, ha riattizzato le polemiche sulla sua nomina: con la battuta su Gigi Riva – «conosco un altro non sardo che qui ha lavorato alla grande, io con il supporto di tutti nel campo della salute sarò un “Rombo di tuono”» – ha scatenato una valanga di commenti negativi.

Sembra che il clima di distensione che si respirava martedì in Aula per il giuramento sia già stato archiviato. La Giunta Todde – che si riunisce oggi per la prima volta alle 10.30 a Villa Devoto – viene bollata in partenza anche perché la provenienza geografica degli altri assessori è fortemente sbilanciata sul Nord dell’Isola. Inoltre, ieri sera circolavano con insistenza voci secondo cui il segretario generale della Regione – che gode di un enorme potere, è il vertice dell’assetto organizzativo e direzionale e risponde esclusivamente alla governatrice – sarà anche lui (o lei) “straniero”, di Roma, un alto dirigente di Palazzo Chigi.L’identità non si conosce ancora, ma la nomina è prevista nell’ordine del giorno della riunione di Giunta.

Le polemiche

Per il responsabile della Sanità, al peccato originale del luogo di nascita ora si è aggiunto il crimine di lesa maestà. Tanta gente comune sui social si è scandalizzata per l’accostamento irriverente all’eroe dello scudetto, e agli avversari politici non è sembrato vero di avere un pretesto così per rinnovare gli attacchi.

«Bartolazzi si paragona a Gigi Riva? Evidentemente gli manca l’umiltà che caratterizzava il nostro campione. Il suo unico “Gigi” è Di Maio, che lo propose come ministro», dice il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci.La boutade dell’assessore provoca anche il sindaco (ex Cinquestelle) di Assemini Mario Puddu, sfegatato tifoso rossoblù: «Non lo conosco (gli auguro, di cuore, un buon lavoro) ma mi sento di dargli un consiglio, anzi è una richiesta: lasci perdere Gigi Riva, eviti, non lo nomini neppure».

Vabbè, ci saranno presto questioni molto più importanti da giudicare, e l’altra faccia della medaglia è che di certo adesso tutti nell’Isola, nel bene e nel male, hanno presente nome e volto del nuovo responsabile della Salute che intanto, il primo giorno del suo incarico, trovando in parte sguarniti in presenza gli uffici dell’assessorato, ha gentilmente richiesto a tutti di recarsi immediatamente a lavorare in sede.

La composizione

Ventiquattr’ore dopo il giuramento, contro la Giunta Todde si registrano ulteriori note di biasimo, in chiave – diciamo così – esterofobica. A molti non piace che la provenienza geografica dei componenti sia parecchio orientata verso il Nord dell’Isola. Avverte Stefano Tunis, consigliere di Sardegna al centro Venti/20: «Alessandra Todde ricompensa la città di Cagliari, dove ha vinto le elezioni, con l’assenza totale di una sua rappresentanza». «Nella Giunta c’è posto per un romano ma non per un cagliaritano», aggiunge il segretario cittadino di FI, Alessandro Serra.

In effetti, ci sono cinque assessori sassaresi, uno gallurese, uno nuorese, uno del Sulcis. Il Sud dell’Isola è presente con persone di Quartu e Dolianova. Una suddivisione già commentata dalla stessa governatrice: «Purtroppo alcuni territori non sono rappresentati, però abbiamo esteso dal Cagliari-Sassari classico».

Interviene Francesco Agus dei Progressisti: «Interessa sul serio ai cagliaritani il luogo di nascita degli assessori? Oppure quello che chiedono e vogliono sono le risposte sul funzionamento degli ospedali e sui cantieri?».

L’Uncem (Unione dei comuni montani) invece punta il dito sul fatto che «la Sardegna e l’Abruzzo, nelle giunte regionali hanno dimenticato la delega alla montagna». Il presidente nazionale Marco Bussone, insieme con i presidenti regionali Daniela Falconi (sindaca di Fonni) e LorenzoBerardinetti, in una nota spiega: «Siamo certi sia una svista, una dimenticanza. Da correggere in tempi rapidi».

Infine, un commento positivo sull’Esecutivo arriva da Coordinamento 3 Donne di Sardegna: «Si apre una nuova pagina, nel segno della democrazia paritaria», dice la presidente Carmina Conte. «Per la prima volta una Giunta regionale è guidata da una donna, un fatto epocale nella storia autonomistica, e questo sta già marcando una prima differenza con i primi atti concreti. A partire da un impegno programmatico, l’istituzione dell’assessorato alle Pari Opportunità».

