Paura a Cagliari, brucia la pineta di San Michele. Le fiamme partite dal colle hanno minacciato le abitazioni mentre una colonna di fumo ha coperto tutta la città. Il parco è stato subito evacuato mentre era in corso un laboratorio per bambini. In una giornata in cui tutta la Sardegna era spazzata dal maestrale, fuoco anche a Carloforte, Monte Arcosu, Gairo, Marmilla e Valle del Tirso.

