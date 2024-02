«Avanti con Claudio Ranieri. Con l’obiettivo di lottare giorno per giorno per la salvezza». Dopo la quarta sconfitta consecutiva (la Lazio passa alla Domus per 3-1) il presidente del Cagliari interrompe il lungo silenzio che si era imposto, presentandosi in sala stampa. Un intervento accorato rivolto a tutto l’ambiente, ma anche una difesa per la società sulle scelte di mercato: «Ho preso gli elementi che mi sono stati chiesti».