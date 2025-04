Cagliari-Fiorentina, l’attesa continua 

Il passaparola inizia quando i calciatori hanno già fatto colazione e sono ognuno nella propria stanza: «Non si gioca». La squadra si trattiene comunque ad Asseminello (dove era in ritiro da domenica sera) per il pranzo e, soprattutto, per l’allenamento, programmato a quel punto per il pomeriggio. Poco prima di scendere in campo, arriva l’annuncio ufficiale da parte della Lega: tutte le partite della Serie A che si sarebbero dovute disputare ieri e rinviate per la morte di Papa Francesco, sono slittate di quarantott’ore, o giù di lì. Compresa, appunto, Cagliari-Fiorentina, il cui fischio d’inizio, domani alla Unipol Domus, è stato fissato per le 18.30.

Partita salvezza

Pasquetta surreale nel quartier generale rossoblù a ridosso di una partita, tra l’altro, che potrebbe risultare decisiva per la salvezza dopo la pesante sconfitta del Lecce (0-3) sabato in casa col Como e lo scoppiettante pareggio (2-2) tra Empoli e Venezia domenica nello scontro diretto. In caso di vittoria, infatti, il Cagliari si porterebbe a +8 sul terzultimo posto a sole cinque giornate dalla fine del campionato, chiudendo - virtualmente - il discorso in largo anticipo.

Due giorni dopo

Stava già iniziando a salire l’adrenalina pre gara quando è piombata la notizia del Pontefice scuotendo inevitabilmente il gruppo, non solo i giocatori evidentemente, ma anche l’allenatore Nicola, il suo staff e quello dirigenziale presente al “Crai Sport Center”. La stessa società ha voluto accompagnare con un pensiero l’annuncio del rinvio della partita: «Tutto il Cagliari Calcio partecipa al cordoglio per la morte del Santo Padre». In un primo momento, filtrava l’ipotesi che il match sarebbe stato recuperato non prima di metà maggio, considerati anche gli impegni in Conference League della Fiorentina che proprio giovedì scorso ha conquistato la terza semifinale consecutiva. La scelta di far giocare già domani le quattro partite in programma ieri (quindi anche Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma-Juventus) ha riportato quasi subito i rossoblù sul pezzo, per quanto provati.

Che cosa cambia?

E chissà se questo slittamento potrebbe cambiare qualcosa nel Cagliari, almeno nella scelta dell’undici iniziale. Perché, se la strategia preparata sarà inevitabilmente la stessa essendo lo stesso l’avversario, il fatto che la gara successiva (a Verona contro l’Hellas) si giochi poi dopo soli cinque giorni potrebbe spingere Nicola a ulteriori riflessioni (visti anche i precedenti con gare così ravvicinate, su tutti quello di Torino). Il discorso, pertanto, potrebbe riguardare non solo i sei diffidati (Mina, Obert, Luperto, Marin, Piccoli e Pavoletti) ma anche quei giocatori che hanno tempi di recupero un po’ più lunghi. Così come potrebbe cambiare la formazione viola che avrà in questo modo due giorni in più per smaltire le fatiche di Conference. Palladino potrebbe schierare dal primo minuto domani alla Domus anche chi pensava di preservare inizialmente avendo giocato giovedì. Non cambia sicuramente l’importanza della partita: per i viola se vogliono restare in scia al treno che porta in Champions, per i rossoblù se vogliono blindare la salvezza.

