Cagliari, finisce malissimo 

Frosinone (4-3-3) : Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli (50' st Bonifazi); Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé (36' st Ghedjemis), Cheddira (15' st Kaio Jorge), Reinier (15' st Harroui). In panchina Frattali, Cerofolini, Kvernadze, Bourabia, Caso, Cuni, Garritano, Ibrahimovic. Allenatore Di Francesco.

Cagliari (3-5-1-1) : Scuffet; Wieteska (27' st Goldaniga), Dossena, Zappa; Nandez, Sulemana, Prati (32' st Lapadula), Makoumbou, Azzi (1' st Augello); Viola (27' st Di Pardo); Petagna (27' st Pavoletti). In panchina Radunovic, Aresti, Obert, Hatzidiakos, Deiola, Jankto, Vinciguerra, Kingstone, Desogus. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Dionisi de L'Aquila.

Reti : nel pt 26' Sulemana; nel st 19' Mazzitelli, 30' Soulé, 50' Kaio Jorge.

Note : ammoniti Azzi, Soulé, Petagna, Dossena, Lapadula, Zortea, Pavoletti, Kaio Jorge. Angoli 8-4 per il Frosinone. Recupero 9' e 6'.

Frosinone. Finisce malissimo, a Frosinone. Risultato giusto: il Cagliari passa in vantaggio, poi sparisce, il Frosinone gli ruba la scena e chiude tra gli applausi. Uno, due, tre, Di Francesco risorge dopo un mese al buio, Ranieri deve riflettere su una ripresa che ha cancellato quanto di buono (poco) era stato fatto prima.

Ranieri sceglie dieci su undici che hanno superato il Bologna, lasciando in panchina Augello e sistemando Azzi a sinistra. I centrali sono tre (Dossena, Wieteska e Zappa), Nandez comincia a destra, in mezzo Prati fra Makoumbou, Prati e Sulemana, davanti Viola appoggia Petagna. Fa freddissimo ma c’è il sole. Al 6’ primo pericolo per il Cagliari: Soulé per Cheddira, cross del marocchino (di testa) e la palla attraversa l’area piccola, brividi. Primo quarto d’ora orribile, al 17’ il diagonale di Cheddira da destra verso il “sette” opposto e arriva la bella risposta di Scuffet. Trenta secondi dopo, ecco il gol di Cheddira ma in fuorigioco. Nel contropiede successivo, il Cagliari arriva dall’altra parte, solo corner, Viola impensierisce Turati.

Al 22’ il primo ammonito: Soulé recupera e riparte (su errore di Sulemana), Azzi lo abbatte, giallo. Il Frosinone arriva in porta, ancora con Cheddira: 25’, filtrante di Soulè e rasoterra del marocchino, sventato da Scuffet. Il contropiede di Nandez, eroico in fuga, anticipa il gol. Il cross di Azzi da sinistra trova la sponda di Petagna, il pallone cammina in mezzo all’area e il piattone di Sulemana (26’) lo spedisce in rete, vantaggio che arriva nel momento di maggiore difficoltà.

I padroni di casa sbandano, poi al 43’ un lancio pregevole di Mazzitelli per Cheddira sistema l’attaccante davanti a Scuffet, l’uscita è perfetta e il risultato è salvo. Il pareggio del Frosinone, cresciuto nel finale, è contestato e poi annullato: due tentativi fermati da Scuffet, fra traversa e deviazioni, al terzo i ciociari passano con un destro di piatto di Barrenechea. Ma il fallo su Dossena è evidente, gol annullato grazie al VAR. Il recupero è infinito: dieci minuti, poi è riposo.

La ripresa

Fuori Azzi, dentro Augello, non cambia nulla. Petagna guadagna una punizione al 4’, Viola non fa paura a Turati. Scuffet sventa ancora su Cheddira, al 5’ Cagliari immobile sulla punizione di Gelli e il Frosinone non concretizza un’occasione clamorosa. Ancora Gelli: si accentra, mette a sedere Zappa e tocca ancora a Scuffet sventare sul destro del laterale. Il Cagliari soffre, Gelli va davanti, Brescianini arretra, Di Francesco prova a risorgere con Kayo Jorge e Marroui per Cheddira e Reinier. Giallo per Petagna (17’), poi il gol del pareggio: Mazzitelli (chi lo doveva controllare?) di testa infila Scuffet al 20’, cross da sinistra, buio pesto in area. Un pareggio che arriva dopo venti minuti di Frosinone, Ranieri osserva la squadra che traballa e decide di cambiare qualcosa: al 27’ Pavoletti, Di Pardo e Goldaniga dentro, fuori Petagna, Viola e Wieteska. Ma i buoi sono scappati: Dossena si perde Kaio Jorge, il giallo anticipa il gol, bellissimo, di Soulé, una punizione capolavoro che chiude una mezzora da incubo. Ecco Lapadula, fuori Prati e il bomber si becca un giallo subito, fallaccio su Romagnoli. I rossoblù provano a tirare fuori la testa dall’acqua, ma il Frosinone straripa: Harroui da venti metri sfiora il palo, risponde Makoumbou (palla alta, 39’) ma c’è solo la squadra di Di Francesco fino al 90’.

Da lì in poi la scena se la prende Turati, il portiere di casa: Dossena di testa costringe il portiere alla parata-miracolo, al 92’ Turati si supera su Pavoletti, incubo dei tifosi gialloazzurri. Ranieri voleva chiuderla in gloria come all’andata, con l’artiglieria in campo e tanti saluti a Di Francesco, invece finisce con un contropiede dei ciociari che aumenta il dolore dei quasi 700 tifosi del Cagliari: Kaio Jorge indistubato infila Scuffet e chiude nel delirio dello “Stirpe” un pomeriggio tremendo. Così fa male: doveva essere la gara della svolta, il Frosinone ti ricaccia indietro.

