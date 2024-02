Cagliari, finalmente un bel punto 

Udinese 1

Cagliari 1

Udinese (3-5-2) : Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue (20' st Ferreira), Lovric (38' st Payero), Walace, Samardzic, Zemura (20' st Ebosele); Thauvin (34' st Success), Lucca (34' st Brenner). In panchina Silvestri, Padelli, Zarraga, Davis, Tikvic, Kabasele. Allenatore Cioffi.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa (34' st Di Pardo), Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Gaetano, Jankto (34' st Nandez); Lapadula (34' st Pavoletti). In panchina Radunovic, Iliev, Obert, Wieteska, Azzi, Viola, Sulemana, Prati, Petagna. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Reti : nel pt 14' Zemura, 44' Gaetano.

Note : ammoniti Lucca, Dossena, Augello, Giannetti, Ferreira. Angoli 4-3 per il Cagliari. Recupero 1' e 5'.

Un tempo per una, un punto a testa. Ma è un pari che fa bene soprattutto al Cagliari, che non perde (finalmente) e fa capire che con la gente giusta al posto giusto, si può sperare. Ranieri dà fiducia Deiola e Jankto, Nandez è ko e Sulemana non è pronto. Dietro ci sono Zappa, Mina, Dossena e Augello, in mezzo Makoumbou con Jankto a sinistra e Deiola a destra, Gaetano è vicino a Lapadula. Al 7’ il primo tiro è di Ehizibue, ma Scuffet c’è. La squadra di Cioffi ci mette meno di un quarto d’ora per passare. Al 14’, un cross da destra, rasoterra, di Ehizibue non trova ostacoli, la palla arriva dall’altra parte, Zappa osserva Zamura che controlla, se la sistema sul destro e da 18 metri fulmina Scuffet.

La reazione – al 17’ – è in una combinazione Makoumbou-Jankto a sinistra, cross basso per Lapadula ma Okoye è pronto. L’Udinese spinge, dal 24’ al 25’ sessanta secondi di assedio nell’area rossoblù. Mezz’ora, altro squillo dell’Udinese: il cross da destra di Thauvin trova Lucca solo in area, fra Mina e Dossena, l’attaccante colpisce male. Ammonito Dossena (33’), impotente davanti all’arrembaggio da destra di Ehizibue: sarebbe arrivato in porta, meglio così.

Il Cagliari è un pugile che ne ha preso abbastanza e cerca di rispondere. Al 38’ un cross di Makoumbou da destra finisce nelle mani di Okoye. Subito dopo, Augello falcia Ehizibue, nuovo giallo. Ancora Cagliari, segnale di vita al 43’: fallo su Gaetano, la punizione di Lapadula è ben calciata, venti metri, lato destro dell’attacco, ma Okoye è pronto in tuffo. Un minuto e arriva il pareggio, insperato: un cross di Augello (servito da Gaetano) da sinistra trova lo stesso napoletano in area, che può colpire di testa indisturbato e firmare il secondo gol di fila: 1-1. Che strano il calcio.

La ripresa

Ottimo avvio dei rossoblù: al 3’ Lapadula centra la traversa dal disco del rigore, il cross da da sinistra è di Luvumbo, che ha cambiato lato. "Forza Cagliari” rimbomba al Bluenergy e spinge la squadra di Ranieri. Al 9’ Giannetti si prende un giallo per una spallata (volontaria?) sul volto di Luvumbo. È un’altra partita, seppure l’Udinese al 15’ metta il naso dalle parti di Scuffet: Thauvin grazia i rossoblù, distratti, perché il suo sinistro in piena area finisce fuori di un metro. Cioffi cambia: fuori Ehizibue e Zamura, dentro Ferreira ed Ebosele.

Il Cagliari c’è, al 22’ Gaetano per Luvumbo, rasoiata che attraversa l’area piccola ma l’angolano non ci arriva, occasione enorme. Lo scambio di corsie fra Jankto e Luvumbo mette paura all’Udinese, che arretra di almeno venti metri. Che spavento al 28’: serie di rimpalli, da sinistra spunta Samardzic, il suo tiro è di poco alto sopra Scuffet. Si va avanti a fiammate, l’Udinese prende coraggio ma il Cagliari ha le armi per ripartire. Mezz’ora, ancora brividi: liscio di Makoumbou in area, Thauvin non aggancia, il controllo successivo di Lucca è sbagliato.

Tris di Ranieri: 33’, Pavoletti per Lapadula, Nandez per Jankto, Di Pardo per Zappa. Fuori anche Thauvin per Brenner, Success rileva Lucca. Ma il Cagliari c’è: azione travolgente a destra Nandez-Gaetano, corner. Payero per Lovric (37’), Di Pardo sfiora la traversa al 46’ con un bel destro, Makoubou e Pavoletti confezionano un’occasione sventata dai bianconeri, poi Mina tampona su contropiede di Ebosele. Finisce uno a uno, nelle sacche dei rossoblù un bel po’ di autostima.

