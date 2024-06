Cagliari, finalmente Davide Nicola Oggi l’annuncio del nuovo allenatore 

Inizia ufficialmente l’era Nicola. Atteso per oggi l’annuncio del nuovo allenatore da parte del Cagliari che ha raggiunto un accordo con l’Empoli a prescindere dal trasferimento nell’Isola di Luperto (che nicchia). Il tecnico piemontese, famoso per le salvezze clamorose, firma un contratto di due stagioni con l’opzione per un’eventuale terza.

La svolta, dunque, a una settimana esatta dall’inizio del ritiro pre-campionato che, come lo scorso anno, si svilupperà in due parti, la prima al “Crai Sport Center” di Assemini, la seconda in Val d’Aosta, a Saint-Vincent. Ed entro il raduno di lunedì prossimo, il direttore sportivo Bonato spera di consegnare a Nicola i primi rinforzi. Doppia trattativa con l’Atalanta per Piccoli e Zortea. Piace anche Felici della Triestina.

Ieri, intanto, a Santa Margherita di Pula, il capitano Pavoletti ha sposato Elisa. Presenti tanti compagni, ex e attuali.