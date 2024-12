Cagliari, finale beffa 

Il Cagliari torna in Sardegna con una sconfitta. La decima giornata di Serie A femminile ha visto le rossoblù perdere al Palarigopiano di Pescara per 4-2 contro il Tikitaka Francavilla. Senza il tecnico Moreno Giorgi, in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica dopo le proteste della precedente partita, e senza il portiere della Nazionale Anthea Polloni, anche lei squalificata, il Cagliari lotta e regge fino agli ultimi minuti anche grazie alle parate della classe 2004 Christina Carboni Tonga, ma alla fine è il Tikitaka ad avere la meglio.

La partita

Il primo tempo si era chiuso sull’1-0 per le rossoblù, che hanno trovato il gol con Fabiana Vecchione, che ha ribadito in rete dopo un’azione insistita del Cagliari: tra le parate di Duda e i salvataggi sulla linea, la numero 77 è la più rapida di tutte per il vantaggio sardo al 12° minuto. Nella ripresa il Tiki Taka Francavilla spinge e trova il pareggio con il sinistro defilato di Brenda Bettioli, che fa crollare il muro cagliaritano alla mezz’ora di gioco. Negli ultimi cinque minuti succede di tutto: al 35’ torna avanti il Cagliari con Maria Mantyla, che realizza da pochi passi su assist di Vecchione. Il Tikitaka chiama il time-out per mettere il portiere di movimento che porta al 2-2 quasi immediato di Ana Soldevilla al 37’. Passano trenta secondi e ancora Brenda Bettioli in situazione di power play firma il 3-2 a due minuti e mezzo dalla sirena finale. Il Cagliari risponde, schierando a propria volta il portiere di movimento, ma a 54 secondi dalla fine del match è Sara Boutimah a chiudere i conti con il definitivo 4-2 per il Tikitaka.

Serie B femminile

L’Athena Sassari vince contro il Pero per 4-3 e si prende la testa solitaria della classifica del girone A grazie ai gol di Will, Fontela, Marques e De Luca. Il derby tra Oristanese e Cus Cagliari sorride alle universitarie, che si vincono per 4-1. Sul campo dell’Aosta, l’Arzachena è stata invece sconfitta per 3-2. Non ha giocato la Jasnagora, che osservava il turno di riposo. La squadra di Versace tornerà in campo domenica nella Coppa Italia contro l’Arzachena. Giocheranno sempre in coppa anche l’Athena Sassari e l’Oristanese per quello che sarà l’ultimo impegno del 2024 per le squadre sarde di Serie B femminile.

