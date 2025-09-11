Cagliari, fiato sospeso per Mina 

Fiato sospeso. Mina è tornato giusto in tempo per la rifinitura in programma oggi e ha nelle gambe i novanta minuti contro il Venezuela, Luvumbo si è infortunato con l’Angola e dovrà star fermo almeno due settimane, Zappa non ha smaltito del tutto una contusione alla coscia sinistra ed è in dubbio anche per la panchina domani pomeriggio. E se Pavoletti era convinto di poter sfruttare queste due settimane per aggregarsi al gruppo, dovrà attendere ancora. La sosta per le nazionali ha dato tanto, soprattutto gli ultimi arrivati hanno avuto la possibilità di assimilare i concetti tattici e migliorare la propria condizione. Ha tolto anche qualcosa, però, al Cagliari che per la sfida col Parma potrebbe inevitabilmente cambiare, soprattutto in difesa. Per quanto i riflettori siano puntati in attacco e in particolare sul “gallo” Belotti. Con il piccolo-grande dilemma che accende la vigilia: partirà dall’inizio o sarà una delle frecce nell’arco di Pisacane per il gran finale del primo vero scontro diretto della stagione?

Nel cuore della difesa

Sotto osservazione Mina che al telefono avrebbe dato ampie rassicurazioni allo staff medico rossoblù. Il vero banco di prova sarà, però, l’allenamento di oggi, per lo più un defaticante e, naturalmente, una full immersion della strategia anti-Parma studiata nel corso della pausa. La gestione fisica del colombiano è determinante negli equilibri del Cagliari, lo è stata prima con Ranieri poi con Davide Nicola. Quanto sia importante lo ha tenuto a precisare persino il presidente Giulini nel corso della conferenza stampa pre stagione a Palazzo Tirso. Da quando è in Sardegna, Mina è stato impiegato a malapena a distanza di cinque giorni tra un match e l’altro, ne saranno passati appena tre tra quello con il Venezuela e il prossimo con il Parma, di mezzo poi c’è anche un viaggio intercontinentale, e di conseguenza il fuso orario da smaltire. Fosse successo due settimane fa, sarebbe stato un bel problema. Nel frattempo, però, il reparto arretrato è stato completato con gli acquisti last minute di Zé Pedro e Rodriguez. Soprattutto il portoghese è pronto eventualmente a ricevere il testimone, se non dal primo minuto, a gara in corso sicuramente.

Palestra pronto a destra

La rifinitura di oggi aiuterà a capire meglio, anche se una decisione definitiva verrà presa soltanto domani mattina. Non preoccupano, invece, i novanta minuti accumulati da Palestra martedì con l’Under 21. L’azzurrino di proprietà dell’Atalanta è pronto, se necessario, a sostituire Zappa nel ruolo di terzino destro. Giocatore di grande prospettiva e già affidabile. Superlativo il suo impatto a Napoli dove, tra l’altro, ha dimostrato anche un’invidiabile duttilità quando poi è stato arretrato. Anche in questo caso, Pisacane scioglierà le riserve a poche ore dal match. Certo senza Mina e Zappa sarebbe una difesa inedita e tutta da scoprire, con Luperto punto di riferimento e Obert (quarantacinque minuti in tutto nel doppio impegno slovacco) a sinistra.

Voglia di tridente

Il forfait di Luvumbo non stravolge più di tanto i piani di Pisacane per l’undici iniziale, semmai gli toglie una delle soluzioni migliori a gara in corso. Là davanti la voglia di tridente è forte e la concorrenza comunque tanta. L’unico certo di farne parte è Esposito, titolare sia con la Fiorentina che col Napoli. Il suo partner sarà uno tra Belotti e Borrelli mentre sulla trequarti impazza il ballottaggio tra Gaetano e Folorunsho. Quest’ultimo, però, potrebbe trovare spazio - eventualmente - anche a centrocampo. Ultime riflessioni, dunque, alla ricerca del Cagliari anti-Parma ideale, che passa anche (o soprattutto) per le risposte che daranno oggi Mina e Belotti.

