Cagliari, festa solo in A2 

La seconda giornata di serie A di tennis porta una sola vittoria alle tre squadre sarde in campo. È quella del Tc Cagliari, nella serie A2 femminile. Prima vittoria stagionale per le cagliaritane, che all'esordio sul rosso di casa battono 3-1 le torinesi del Circolo Stampa Sporting. Giornata aperta dal netto successo 6-1, 6-3 di Eleonora Alvisi su Anna Maria Procacci, seguito dal 6-0, 7-5 della romena Andreea Prisacariu contro Martina Cerbo. Punto piemontese con Alice Marietti, che ha battuto 6-1, 7-5 Sara Festa, ma la giovane del vivaio cagliaritano ha reagito subito, vincendo il doppio, in coppia con Alvisi, 6-4, 7-5 su Cerbo e Procacci.

Poker amaro

Poker amaro per la prima squadra del circolo cagliaritano, in A1 femminile. Sui campi del Tc Rungg, le rossoblu hanno ceduto 4-0. Il risultato è stato deciso nei singolari, con le sconfitte in due set per Alessandra Mazzola (6-4, 7-5 dalla spagnola Angela Maria Fita Boluda), Barbara Dessolis (6-3, 6-2 dall'ex compagnia di circolo Dalila Spiteri) e Marcella Dessolis (6-3, 7-6 contro Verena Meliss). A completare la giornata di festa bolzanina ci hanno pensato Meliss e Silvia Ambrosio, che hanno sconfitto 6-0, 6-3 Mazzola e Barbara Dessolis.

Poca fortuna

Doppi decisivi per la sconfitta del Tc Alghero nella A2 maschile, 4-2 sui campi del Tc Bisenzio Prato. Alle vittorie dell'italo-argentino Juan Bautista Otegui (7-6, 6-4 su Federico Campana) e Michele Fois (6-3-6-1 su Neri Sanesi) hanno fatto da contraltare le sconfitte dell'esordiente Luca Fasciani (6-1, 6-0 da Matteo Mesaglio) e Gabriele Maria Noce (3-6, 6-2, 7-6 in quasi tre ore di gioco contro Samuele Pieri)i. Poi, doppi letali per gli algheresi: Otegui e Nicolò Serra hanno sfiorato il successo contro Campana e Gabriele Bonechi, 2-6, 7-6(3), 10-7, mentre Fois e Noce hanno perso 6-3, 6-3 da Pieri e Mesaglio.



